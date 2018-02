Qui dit fin d'une série, dit reconversion pour le cast de cette dernière ! Certains vont dans d'autres séries, d'autres se tournent vers le cinéma ou la production et d'autres vers la musique... À l'image de Michael Malarkey de The Vampire Diaries qui a annulé son concert à Paris et l'a reprogrammé, ou encore Chase Coleman de The Originals. C'est au tour de Tyler Posey ! Ce n'est pas la première fois que l'interprète de Scott McCall chante, loin de là. Il y a quelques années, il était le chanteur et guitariste du groupe "Disappearing Jamie" et a publié quelques covers sur sa chaîne YouTube en voix guitare. L'acteur remet ça avec un tout nouveau groupe et il semble vouloir aller loin !

Alors que cette année il sera à l'affiche de Truth Or Dare mais aussi dans la nouvelle saison de Scream et de Jane The Virgin, Tyler Posey qui est un grand fan de musique revient à sa première passion. Son nouveau groupe s'appelle "PVMNTS" et comme on connaît les goûts musicaux de Tyler, on se doute que cela sera un groupe punk rock ! Bien sûr, il n'est pas seul dans ce fameux groupe, il est accompagné de Nick et Freddy. PVMNTS est en pleine production et prévoit d'ores et déjà une tournée, notamment avec un passage au Royaume-Uni, la base pour un petit groupe de ce type. Espérons pouvoir en entendre un peu plus sur le nouveau groupe de Tyler Posey dans les mois à venir et pourquoi pas, un petit passage en France ! Envie d'une playlist ? Découvrez celle du cast de Teen Wolf !