Déjà un mois que le tout dernier épisode de Teen Wolf a été diffusé et déjà un mois que l'épisode hebdomadaire manque aux fans de la série ! Mais aussi autant de temps que Dylan O'Brien, Tyler Posey, Holland Roden, Tyler Hoechlin et les autres ont fait leurs adieux à la série, de quoi nous donner une petite larme à l'oeil. Heureusement, les Wolfies français et parisiens ont pu se rattraper ce 21 et 22 octobre ! Grâce à la convention "Wolfies In Paris" organisée par Royal Events, de nombreux fans se sont donnés rendez-vous le temps d'un week-end afin de rencontrer quelques acteurs du cast de la série... Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Arden Cho, Victoria Moroles, Khylin Rhambo et Froy Gutierrez étaient présents ! Mais pas seulement... Tyler Posey était lui aussi de la partie pour l'une de ses rares apparitions en Europe, autant dire qu'il ne fallait pas manquer ça. Lors d'un panel de la convention, les membres du cast de Teen Wolf ont dévoilé leur playlist par rapport à leur aventure dans la série... Des titres à découvrir tout de suite !

Tyler Posey, "Hero" de Enrique Iglesias.

Ryan Kelley et Arden Cho, "Girl On Fire" de Alicia Keys.

Khylin Rhambo, une chanson de Frank Ocean, peu importe !

Melissa Ponzio, "Bad Medicine" de Bon Jovi et "Remedy" de The Black Crowes.

Froy Gutierrez, "Basket Case" de Green Day.

Victoria Moroles, "Bad Reputation" de Joan Jett.

BONUS : La chanson qui définirait bien le week-end de la "Wolfie In Paris", "Fight ‘Til the End" de Jack Savoretti.