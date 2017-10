Qu'il est difficile de dire au revoir à Teen Wolf et ses personnages devenus cultes ! Une nouvelle semaine a débuté avec un lundi sans la série, pas de quoi donner la motivation pour les jours à venir... Si le series finale était plutôt bien ficelé malgré le manque d'un petit quelque chose, les dernières minutes de l'ultime épisode laissent une belle porte ouverte sur une possible suite. On le sait, Tyler Posey et Jeff Davis ne voulaient pas voir la série prendre fin comme beaucoup d'autres acteurs de Teen Wolf. Si l'on en croit les rumeurs, un spin off serait déjà prévu pour la suite ! Sur plusieurs pages IMBD des acteurs, notamment celle de l'interprète de Scott McCall, on peut découvrir qu'un nouveau projet Teen Wolf serait prévu pour 2019... On espère bien que cela sera vrai ! En attendant, une ancienne actrice phare de la série a dévoilé ses envies concernant un possible spin-off... Qu'est-ce qu'il y a dans l'imagination de Crystal Reed ?

Si ni MTV, ni le showrunner, ni aucun acteur de la série ne se sont prononcés face aux rumeurs de spin-off de Teen Wolf, certains ont tout de même leurs petites idées et envies. Si la possible suite qui se ferait en 2019 porterait sur le retour de Scott à Beacon Hills afin d'aider la nouvelle génération de créatures surnaturelles quelques années plus tard, Crystal Reed a sa petite idée ! Si l'actrice a quitté la série à la fin de la saison 3 avec la mort d'Allison qui nous a tous brisé le coeur, son interprète reste tout de même attachée à Teen Wolf. Pour Crystal, ce qui serait cool serait de suivre Scott et sa meute à l'université, c'est en tout cas ce qu'elle a récemment dévoilé lors d'une convention. Malheureusement, qui dit université dit aussi non présence de tous les personnages... Stiles dans l'école du FBI, Scott et Lydia dans une université et Malia dans son coin, il serait difficile de suivre tout le monde de cette façon... Mais on peut dire que l'idée n'est pas mauvaise ! Ou qui sait, un gros bond dans le temps avec Scott en vétérinaire, Stiles en officier et Lydia en super ingénieure, ça serait pas mal aussi ! En tout cas, Dylan O'Brien, Tyler Posey, Holland Roden, Tyler Hoechlin et les autres ont fait leurs adieux à la série et ça nous a brisé le coeur...