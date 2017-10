Si Teen Wolf est une série qui nous entraîne dans diverses aventures, c'est aussi et avant tout, une histoire d'amitié. Fortes, loyales et adorables... Friendships goal ! Découvre quelle amitié te correspond le plus avec ce test !

1. Tes journées ressemblent plutôt à... a Passer du temps en famille

b Étudier

c Chiller devant la télé

d Faire des balades