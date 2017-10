Après la fin de Teen Wolf, on oublie pourtant pas la série, loin de là ! On connaît Scott et sa meute, mais les grands méchants de chaque saison sont aussi importants. Mais alors... Quel super vilain de Teen Wolf vous correspond le plus ? Faites vite le test !

1. Tu es plutôt du genre solitaire ou avoir une armée à tes côtés ? a Etre solitaire, il n'y a rien de mieux

b J'avais une team mais j'ai tué tout le monde

c Une armée, c'est carrément mieux !

d Une armée c'est trop, mais quelques alliés, c'est pas mal !