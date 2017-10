C'était le week-end qu'il ne fallait pas manquer si vous êtes fan de Teen Wolf ! Une partie du cast de la série était à Paris pour un week-end mémorable en compagnie de leurs fans français et parisiens. Mais pourquoi ? Tyler Posey, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Arden Cho, Victoria Moroles, Khylin Rhambo et Froy Gutierrez, qui ont récemment fait leurs adieux à la série, avaient donné rendez-vous à leurs fans à la convention "Wolfies In Paris" par Royal Events ce samedi 21 et dimanche 22 octobre. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les conventions sont des événements privés où les fans peuvent rencontrer les acteurs de leurs séries favorites ! Panels, sessions de photos et autographes, meetings, repas, apéritifs et bien d'autres activités étaient donc au programme de ce fabuleux week-end. Lors des divers panels organisés pendant ces deux jours, de nombreuses questions ont été posées aux acteurs de Teen Wolf. Meilleurs souvenirs de tournages, ce que leur a apporté la série, leurs relations avec les fans... Petit retour sur les réponses importantes du cast ! Émotion au rendez-vous...

Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" ! Les acteurs de Teen Wolf étaient à la "Wolfies In Paris" !

Pendant les divers panels, la question de la scène la plus triste qu'ils ont pu tourner a été posée et bien entendu, une scène est venue directement en tête, tant aux fans qu'aux acteurs : la mort d'Allison. Particulièrement pour Tyler Posey. Pour Ryan Kelley, cela serait plutôt celle de Lydia et Stiles lors de la saison 6A lorsque les deux personnages sont séparés par un mur, même si il n'a pas fait partie de cette scène ça lui a brisé le coeur. Pour un acteur, chaque personnage qu'il incarne lui apporte quelque chose. Alors, en quoi Teen Wolf les a changés et que préfèrent-ils dans leur métier d'acteur ? Pour Melissa, c'est la responsabilité qu'elle a envers les fans puisque ceux de Teen Wolf sont de tous âges, de les aider, les écouter. À l'image de Scott, Tyler a appris à avoir ce sentiment d'être un modèle pour les fans. Quant à Khylin et Victoria, leurs rôles leur ont appris de nouvelles techniques mais aussi aider à raconter une nouvelle histoire, une nouvelle vision des choses via leur personnage, mais aussi aider les fans.

Les acteurs de Teen Wolf ont rencontré leurs fans français Les acteurs de Teen Wolf ont rencontré leurs fans français Les acteurs de Teen Wolf ont rencontré leurs fans français Les acteurs de Teen Wolf ont rencontré leurs fans français

Les interprètes de Mason et Hayden ont grandi avec la série, comme beaucoup d'autres et ça les a beaucoup aidés mais aussi apportés une nouvelle famille. Pour le petit nouveau, Froy, Teen Wolf lui a appris à profiter de ce qu'il a le temps qu'il l'a parce qu'il n'avait jamais eu une expérience comme celle-ci, avec un cast qui ressemble plus à une famille. Et dans son métier, ce qu'il aime c'est que chaque personnage qu'il interprète lui apporte quelque chose de différent et c'est ce qu'il adore. Pour Ryan, son aventure dans la série lui a appris à prendre plaisir à rencontrer les fans face au soutien qu'il peut recevoir et il en est de même pour Arden ! "On ne nous apprend pas à être un modèle pour les autres. On n'est pas différent des autres. On a des problèmes comme tout le monde. On a des choses difficiles à gérer comme tout le monde, même si on a une vie publique. On les admire aussi. J'ai l'impression que c'est ce qui rend ce travail spécial", a-t-elle avoué. Pour l'actrice, chaque nouveau personnage dans lequel elle se glisse est un nouveau challenge pour elle et ça l'aide à ressentir les choses d'une façon différente. On peut voir que le cast de Teen Wolf et les fans, c'est le grand amour.

Si ils avaient pu changer quelque chose dans Teen Wolf, qu'est-ce que cela serait ? Pour Tyler Posey, rien du tout ! "Je pense que Scott est parfait et vous êtes tous tellement parfaits", a-t-il dévoilé. Quant à Khylin Rhambo, il aurait aimé avoir plus de scènes de combat parce que malheureusement il n'en a pas eu. Et bien entendu pour Arden Cho, elle aurait adoré que Kira puisse revenir. Même si la série a pris fin, le cast de la série a laissé quelque chose d'important, comme l'a dévoilé l'interprète du true alpha : "On a laissé une empreinte sur le set. On y a laissé une partie de nous. Le cast au complet ne sera plus jamais sur le set en même temps mais j'ai le sentiment que la série ne mourra jamais vraiment (...) Tout a changé depuis le début de Teen Wolf, mais pas nous". Il est vrai que dans Teen Wolf, les personnages sont très différents, que cela soit par leur origine, couleur de peau ou encore sexualité, ce qui est assez rare dans les séries et ça, ils sont tous fiers de ce groupe qu'ils forment et qui ne fait qu'un ! "C'est génial, on est vraiment chanceux. On se comprend, on a un cast fait de personnes douées et vraiment géniales", "J'apprécie que Teen Wolf ait pu montré un groupe de personnes qui se sont acceptées quelque soit la nationalité ou l'orientation sexuelle", ont dévoilé Tyler et Khylin. On a pu voir une fois de plus la générosité du cast mais aussi la proximité et la relation qu'ils ont avec leurs fans via leurs diverses questions des panels mais aussi durant tout ce week-end ! En tout cas, on espère les revoir bientôt à Paris... Mais en attendant, redécouvrez 5 choses qui vont nous manquer chez Teen Wolf !