Le temps se fait long pour les fans de Teen Wolf alors qu'ils sont dans l'attente du retour de la série pour la diffusion de la seconde partie de la saison 6. Une suite qui va signer la fin officielle du show et connaissant Jeff Davis, il est certain qu'il n'y aura pas de "happy ending" pour la meute de Scott ! Une fin bien sombre à laquelle on ne s'attend pas est à venir... Alors que la fin de la première partie a été diffusée il y a quelques mois déjà, de premières infos sont rapidement tombées sur la suite. Un nouveau danger est à prévoir à Beacon Hills alors que Scott, Stiles, Lydia et Malia sont prêts à passer à une autre étape dans leur vie, ils vont être tous les quatre retenus dans leur ville. De nombreuses morts sont aussi à prévoir... De quoi faire frissonner les fans d'avance ! Mais quelle va être la nouvelle menace à laquelle Scott et sa meute vont devoir faire face ? Un petit indice a été donné avec la diffusion du premier trailer lors des MTV Movie &TV Awards 2017 !

Angoissant, puissant et intense, c'est ce qu'on peut dire de ce tout premier trailer de la partie B ! Ce tout premier aperçu annonce d'ores et déjà la couleur, la menace sera là dès le début et cette dernière ne sera tout autre que des chasseurs ! Chris Argent en fera-t-il partie ? Alors que Scott, Malia et Lydia semblent être à la recherche d'un tueur dans la forêt, Scott fait face à des flashbacks, se remémorant ainsi la fois où il a été pourchassé par les Argents. Il s'aperçoit rapidement que lui et ses deux acolytes sont entourés de chasseurs présents autour d'eux et qu'il faut fuir. Mais que veulent-ils réellement à Scott et sa meute ? C'est la grande question ! À noter que Stiles n'est pas présent dans cette première vidéo... Le flou est toujours présent quant à la participation régulière de Dylan O'Brien sur la seconde partie de cette ultime saison. Si aucune date n'a encore été donnée pour la diffusion du season premiere, elle ne devrait pas tarder ! En tout cas, d'anciens personnages seront de retour pour la fin de la série puisqu'ils ont été vus sur le tournage...