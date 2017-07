Aux États-Unis, qui dit mois de juillet dit Comic Con à San Diego ! Un événement incontournable pour les nombreux fans de séries mais aussi de films et de comics. Alors que Teen Wolf sera de retour le 30 juillet prochain pour son ultime saison sur MTV, le cast a tout de même eu le droit à un tout dernier panel. Si un an auparavant l'annonce de l'arrêt de la série avait bouleversé ce dernier, le panel de cette année était lui aussi rempli d'émotions. Tyler Posey, Dylan Sprayberry, Shelley Hennig, Cody Christian, Khylin Rhambo, Melissa Ponzio, Linden Ashby, Charlie Carver et Jeff Davis étaient présents mais pas seulement... Dylan O'Brien a fait une apparition surprise ! De quoi ravir les fans présents qui attendaient de revoir le jeune acteur avec impatience. Alors que MTV a annoncé il y a quelques jours un reboot de Teen Wolf déjà reprogrammé avec un nouveau casting, des personnages différents, un revival qui pourrait se baser sur une nouvelle classe quelques années plus tard, Tyler Posey et sa bande sont revenus sur quelques détails de cette ultime saison à venir...

Comme l'a dévoilé le trailer qui a été diffusé lors du panel, une guerre est en préparation à Beacon Hills. Pour combattre la nouvelle menace, Scott et sa meute vont avoir besoin de renforts ! C'est ainsi que les retours de Derek, Ethan et Jackson ont été annoncés mais il se pourrait bien qu'ils ne soient pas les seuls... Mystère ! De plus, Ethan et Jackson reviendraient ensemble à Beacon Hills et une relation serait au rendez-vous entre les deux hommes... Intéressant ! Et quand on parle d'amour, la fameuse scène Scalia sous la douche du tout premier trailer avait intrigué les fans. Il y aura bien de l'histoire d'amour dans l'air entre le loup et la coyotte-garou mais malheureusement, Shelley Hennig n'a pas voulu en dévoiler plus sur le sujet ! Plus que quelques petits jours à tenir après tout... Ce tout dernier panel pour la team Teen Wolf ressemblait surtout à un moment un signe d'au revoir à leurs fans plutôt qu'à un panel remplit de spoilers, de quoi mettre la larme à l'oeil quand on écoute Dylan O'Brien et Tyler Posey : "C'était juste une famille, et on sera toujours une famille. Ce personnage et cette série vont beaucoup me manquer", "Ils m'ont rendu heureux et ils m'ont sauvé la vie. On a toujours été une famille. Je vais aimer ce personnage et cette série pour toujours". Rendez-vous le 30 juillet prochain pour les 10 ultimes épisodes de Teen Wolf sur MTV !