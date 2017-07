ENFIN ! Teen Wolf signe en ce mois d'été son grand retour le 30 juillet prochain sur MTV pour la seconde partie de sa sixième et ultime saison. Un moment que les fans attendent avec impatience mais redoutent aussi. Qui dit retour de la série, dit aussi fin de cette dernière qui va se faire d'ici quelques semaines... Mais en attendant, un premier trailer a été dévoilé il y a quelques jours et il est fort en rebondissements ! De nombreux anciens personnages tels que Derek, Jackson, Ethan, Gerard et bien d'autres vont être de retour afin de combattre la nouvelle menace qui s'attaque à Beacon Hills et à la meute de Scott McCall. Une envie de faire vos adieux à la série et son cast comme il se doit ? On a une petite idée pour vous... Participez à la Wolfies In Paris !

Le cast débarque à Paris !

Teen Wolf est LA série dont vous êtes complètement addict et vous rêvez de rencontrer les acteurs du show ? La convention Wolfies In Paris est faite pour vous ! Les conventions sont devenues désormais monnaie courante en France tout comme en Europe et cela varie selon les séries. Si Royal Events est connu pour ses conventions sur Toulouse, c'est désormais sur Paris que l'organisme se lance pour cette toute nouvelle convention. Et on peut dire que les premières annonces donnent envie... Pour la toute première fois en France mais aussi en Europe, Tyler Posey, qui veut un film sur la série, sera de la partie ! L'interprète de Scott McCall que de nombreux fans attendent avec impatience se prêtera alors au jeu des photos, autographes, rencontres privées, panels et bien d'autres activitées durant tout un week-end. Mais il ne sera pas le seul... Melissa Ponzio, alias mama McCall, sera elle aussi présente ! D'autres annonces sont à venir bientôt et on ne doute pas qu'elles donneront encore plus envie de ne pas manquer ce week-end qui s'affiche déjà prometteur. Rendez-vous les 21 et 22 octobre à Paris pour la Wolfies In Paris !