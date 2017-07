L'attente se fait longue pour les fans de Teen Wolf... Alors que la seconde partie de la saison 6 comprendra les ultimes épisodes de la série de MTV, les fans attendent avec impatience mais aussi craignent son retour. Impatience afin de retrouver leurs héros favoris mais aussi la crainte de voir le show prendre fin d'ici quelques semaines. Peu après la fin de la saison 6 partie A, les premières infos sur la suite commençaient déjà à tomber ! Un nouveau danger va arriver à Beacon Hills et va retenir Scott McCall et sa meute un peu plus longtemps en ville. On se demande bien ce que cela va pouvoir être après toutes les créatures auxquelles Lydia, Scott, Malia, Stiles et les autres ont dû faire face... Mais heureusement, il ne reste plus très longtemps à attendre ! Le 30 juillet prochain, Teen Wolf fait son grand retour sur MTV ! En plus de la fameuse date de retour, un vrai trailer a été dévoilé ! Découvrez-le sans attendre ci-dessous...

Si un premier teaser de la saison 6 B de Teen Wolf dévoilait que les chasseurs étaient de retour, la toute nouvelle bande-annonce de la seconde partie de saison à venir nous plonge au coeur de la terreur que va vivre Beacon Hills mais aussi dévoile le retour de nombreux personnages tant attendu par les fans ! On peut dire que les premiers propos de Chris Argent puis Lydia ne sont pas rassurants : "C'est ici que tout a commencé et c'est ici que tout va se terminer", "Nous avons ouvert une porte sur un autre monde et quelque chose est sorti avec nous. Il y a toujours un prix à payer". Mais quel va être ce prix et qu'est ce qui va se terminer à Beacon Hills ? C'est la grande question ! En tout cas, le chaos et la peur semblent régner dans la ville et Scott et sa meute vont avoir besoin de renfort pour vaincre cette nouvelle menace... Tyler Hoechlin (Derek), Colton Haynes (Jackson), Charlie Carver (Ethan), Michael Hogan (Gerard) sont alors de retour pour leur prêter main-forte ! Mais pas seulement, ce trailer signe aussi l'officialisation de la présence de Dylan O'Brien dans cette seconde partie de saison ! De nombreux retours qui réjouissent les fans de Teen Wolf. On y découvre aussi que Parrish ne sera plus le seul Hellhound de la ville, une guerre semble éclater entre les humains et une armée est en train de se monter. Avec la voix que l'on entend à la fin, on se doute alors que Gérard pourrait bien être à l'origine de tout ça... Comme le dit la dernière phrase du trailer, le dernier combat est arrivé et il faut avoir peur. Pas de quoi rassurer... Rendez-vous le 30 juillet !