Les fans l'attendaient avec impatience... C'est le grand jour pour les addicts de Teen Wolf ! Hier soir, le season premiere de la saison 6B a été diffusé aux États-Unis sur MTV et on peut dire que la saison démarre très fort dès le début. Alors que lors de la Comic Con, le trailer dévoilait qu'une guerre était à venir à Beacon Hills avec des images terrifiantes, il y avait de quoi redouter le pire pour ces 10 ultimes épisodes. Intitulé "Said the Spider to the Fly", ce onzième épisode de la saison commence pourtant assez "tranquillement", si on peut dire. Lors du dernier épisode, on a laissé Scott et sa meute à la fin des cours, le début de l'été et il était temps pour le true alpha, Malia, Lydia et Stiles de partir à l'université après avoir combattu la Wild Hunt. Que sont-ils devenus depuis ? Pendant l'été, Scott est devenu l'assistant du coach tandis que Lydia s'apprête à faire ses affaires elle aussi pour l'université, Stiles semble lui déjà lancer dans son nouveau projet et Malia elle, ne rêve que de partir à Paris. En plein match de lacrosse et alors que Liam est déprimé du départ de Hayden, un loup s'invite sur le terrain. Rapidement maîtrisé par Scott, ils le suivent tous les deux jusque dans les bois et le retrouvent mort, des araignées sortant de son corps... Mais il n'est pas seul, une multitude d'autres loups sont morts autour d'eux. On comprend alors très rapidement que quelque chose d'étrange se prépare et que cela risque de retarder le départ de nos héros de la ville...

Encore plus lorsque l'on finit par faire un tour par Eichen House où l'un des docteurs libère inconsciemment un nouvel Hellhound emprisonné ici depuis des années... Est-ce lui, le grand méchant ? Alors que pour Mason, Corey et Liam c'est une nouvelle année qui s'annonce pour eux, ils doivent bien entendu faire de nouveaux choix dans leur scolarité et la nouvelle conseillère d'orientation semble bien concernée par leur avenir... Particulièrement pour Nolan, nouveau personnage de cette saison, qu'elle finit par faire parler et lui confie que les récentes attaques d'animaux n'en sont pas et que le loup sur le terrain de lacrosse n'était pas un simple loup... Mais que sait vraiment Nolan ? Tout était bien trop calme à Beacon Hills, beaucoup trop calme... Alors que Liam et Mason veulent faire quelques recherches sur les araignées découvertes sur le loup précédemment, ils découvrent que tous les livres concernant la mythologie et les superstitions ont disparu de la bibliothèque et à ce même moment, une classe se fait littéralement envahir de rats. Coïncidence ou non, le nouveau Hellhound est à ce moment même dans le lycée... À la recherche d'où pouvaient provenir ces fameux rats, Liam et Mason tombent une nouvelle fois sur une multitude de rats morts dans les égouts...

Un lourd prix va être à payer dans cette saison...

Il y a tout de même de quoi se demander pourquoi tous ces animaux sont morts et en si grand nombre, mais aussi que cherche ce nouvel Hellhound et que veut-il ? Alors qu'un accident s'est déroulé à Beacon Hills, Parrish, le nouvel Hellhound, Liam et Mason se retrouvent tous au même endroit. Et Parrish va sentir la présence de son congénère, sans vraiment savoir qui cela peut être. Quant à ce dernier, il est bien à la recherche de quelqu'un, cherchant cette personne via les battements de son coeur, remarquant rapidement Liam qui a manqué de se transformer en public. Du côté de Lydia, cette dernière est prête à partir en compagnie de Scott mais une fois chez lui, ce n'est pas le true alpha qu'elle va trouver mais plutôt avoir de nouvelles visions. On la découvre alors au coeur d'une immense toile d'araignée où en touchant cette dernière, elle entend alors des cris, des coups de feu, des voix. Une voix qui la met notamment en garde, lui disant alors qu'elle n'aurait pas dû se mettre en travers de la Wild Hunt, lors de la première partie de saison... Mais que cela veut-il réellement dire ? Très certainement que quelque chose de terrible arrive en échange et qu'il va y avoir un prix à payer...

Stiles est désormais dans le FBI !

Toujours à la poursuite de cette étrange sensation et présence, Parrish finit par se retrouver au lycée où il se retrouve enfin en face à face avec l'autre Hellhound. On apprend alors que ce dernier est ici pour chasser quelque chose qu'il aurait laissé échapper et qui doit être absolument arrêté. Alors que Liam et Mason débarquent sur le lieu, le Hellhound pense alors que Liam est sa cible. Un combat se fait alors entre les deux Hellhounds puis entre Liam et ce dernier. Il découvre à la fin de la bataille que Liam n'est pas sa cible, lui répétant alors que cette chose doit être arrêtée et que rien d'autre n'a d'importance... Plus tard alors que Scott charge ses affaires dans la jeep de Stiles qu'il lui a laissé, il retrouve enfin Lydia qui lui annonce qu'ils ne peuvent finalement pas partir... Tandis que Malia est elle aussi prête à partir enfin à Paris, Scott et Lydia lui apprennent alors que ce n'est plus possible. Si la coyotte garou rechigne un peu au début, elle finit par se laisser faire. La banshee lui explique alors qu'ils ont ouvert une porte sur un nouveau monde et que quelque chose en est sorti et que le Hellhound est là pour l'arrêter. Blessé après sa bataille contre Parrish et Liam, ce dernier se retrouve dans la forêt et se fait rapidement tuer par la conseillère d'orientation qui avait entendu la bataille dans le lycée et l'a suivi. Si on pensait ne pas pouvoir tuer un Hellhound, c'est pourtant le cas... La jeune femme a utilisé une balle en argent de la famille Argent. Quel est donc le rapport entre la conseillère qui paraît bien étrange et la famille de Chris ? Malheureusement, Scott, Lydia et Malia arrivent trop tard et n'auront pas de réponses à leurs questions... Plus tard, alors que Stiles a laissé un message à Scott concernant son arrivée à l'école de FBI et ses débuts là-bas, ils décident tous les trois de ne pas le prévenir de ce qui est en train de se passer à Beacon Hills après ce qu'il a vécu précédemment. Mais Beacon Hills ne va pas totalement laisser Stiles loin de tout... Alors qu'il assiste à son premier cours et que son professeur leur présente les divers sujets qu'ils vont aborder, l'image d'un homme bien connu de tous apparaît sur l'écran, un homme recherché pour meurtre de masse... Derek ! Quel lien va-t-il y avoir donc entre Derek et Stiles ? Seul l'avenir nous le dira... Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12 ! En attendant, redécouvrez tout ce qu'il s'est passé lors du panel de Teen Wolf à la Comic Con de San Diego...