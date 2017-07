Les fans l'attendaient avec impatience et il est enfin là ! Le season premiere de la saison 6B de Teen Wolf a été diffusé cette nuit sur MTV et il a réservé de nombreuses surprises à ses téléspectateurs... Un nouvel Hellhound, le retour de Stiles mais aussi d'un autre personnage et la menace qui s'installe à Beacon Hills, un premier épisode qui a frappé fort ! On le sait, ce retour marque aussi le début de la fin pour Teen Wolf puisque ce onzième épisode et le tout premier des 10 ultimes restants et cette saison finale ne va pas être de tout repos pour la meute de Scott mais aussi pour les fans qui vont devoir s'accrocher... Qui dit retour de Teen Wolf, dit aussi retour des playlists des épisodes ! Découvrez les musiques qui ont rythmé “Said the Spider to the Fly”, le season premiere de la saison 6B de Teen Wolf...

Feel - Tony Romera.

No Apologies - Big Gigantic feat Natalie Cressman.

My Own Sun - Fakear.