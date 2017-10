Un week-end de folie ! Ce samedi 21 et dimanche 22 octobre, les fans français et parisiens de Teen Wolf ont eu la chance de rencontrer quelques acteurs de la série lors de la convention "Wolfies In Paris" par Royal Events. Tyler Posey, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Arden Cho, Victoria Moroles, Khylin Rhambo et Froy Gutierrez, qui ont fait leurs adieux à la série il y a quelques semaines, étaient présents pour le plus grand plaisir des fans qui sont venus très nombreux à leur rencontre. Lors de divers panels qui se sont déroulés pendant ces deux jours, les acteurs de Teen Wolf nous ont dévoilé quelques fun facts intéressants voire hilarants ! Petit retour sur les plus marrants d'entre eux...

Ryan Kelley ou Colton Haynes ?

Lors de l'un des panels, l'interprète du Hellhound a dévoilé avoir eu une rencontre quelque peu étrange. Alors que deux fans pensaient l'avoir reconnu dans la rue, Ryan Kelley s'est arrêté afin de prendre quelques photos et signer quelques autographes. À la fin, ces derniers l'ont remercié, mais se sont totalement trompés de personne puisqu'ils ont dit "Merci Colton" ! Ryan a alors joué le jeu en signant "Colton" sur les autographes... Petit fail !

Et si Teen Wolf ne s'était pas appelé Teen Wolf ?

Un fan a demandé aux membres du cast comment ils auraient pu appeler la série autrement que Teen Wolf selon eux, c'est alors Tyler Posey qui a répondu avec une réponse quasiment évidente : "Les aventures de Scott et Stiles" ! Ce que tout le monde a validé parce qu'il est évident que Sciles est une part principale et plus qu'importante de la série et sans eux, le show ne serait rien !

La frayeur de Dylan O'Brien !

Si les acteurs de Teen Wolf semblent être sages comme des images, en grande famille qu'ils sont, ils aiment se taquiner un peu. C'est ainsi que Dylan O'Brien s'est retrouvé piéger par les deux Tyler lors du tournage de la saison 1. Alors que l'un des membres du set lui demandait d'aller chercher une veste qui se trouvait dans sa loge, Tyler Posey a premièrement fait peur à ce dernier en se cachant dans son armoire. Mais ce n'est pas tout, Tyler Hoechlin l'a effrayé une seconde fois en sortant de sa cachette qui se trouvait être le bureau de Dylan ! Pauvre petit O'Brien... En tout cas, on s'éclate bien sur le set de Teen Wolf !

Et si Teen Wolf avait fait un crossover avec une autre série ?

Pourquoi pas après tout ! Les séries font de plus en plus de crossover entre elles et ça aurait pu être très intéressant. À cette question, il a donc paru évident à Ryan Kelley que Teen Wolf étant une série de loup-garou, il aurait fallu une série de vampires parce que, ça va ensemble bien entendu ! Comme The Vampire Diaries par exemple ou encore Buffy Contre Les Vampires, comme l'a proposé Tyler Posey. Pour Arden Cho, elle aurait adoré que cela soit avec Shadowhunters. Des propositions qui font bien envie il faut l'avouer... Imaginez Paul Wesley, Ian Somerhalder, Tyler Posey et Dylan O'Brien dans la même scène, on valide !

Sexy or not sexy ?

Un adjectif pour définir un acteur du cast qui n'était pas présent lors de la convention ? C'est le même qui est revenu pour tous parce que oui, ils sont tous sexy selon eux ! Dylan O'Brien, Shelley Hennig, Daniel Sharman, Crystal Reed... Sexy, sexy !