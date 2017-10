Bye bye Teen Wolf... Mais pas complètement ? Déjà 3 semaines que la série a diffusé son ultime épisode avec une jolie happy end pour la meute de Scott. Mais aussi une fin qui laisse clairement une porte ouverte sur une possible suite. Et quand on parle de suite, on pense directement spin-off ! Et plusieurs idées pourraient être possibles... Un spin-off Stydia ? Un autre simplement sur Scott ? Un à l'université ou encore la meute à l'âge adulte ? Il y a de quoi faire... Si Crystal Reed n'a malheureusement pas fait une dernière apparition pour ce series finale, les références à Allison ont pourtant bien été présentes ! Alors que l'actrice a quitté la série à la fin de la saison 3, ce n'est pas pour autant qu'elle s'est complètement détachée de la série qui lui tient toujours à coeur. D'ailleurs concernant le spin-off, l'actrice en veut absolument un et elle a même son idée ! Mais ce n'est pas tout... Crystal Reed aimerait en faire partie !

Alors qu'on peut actuellement retrouver Crystal Reed dans Gotham, l'actrice s'est récemment confiée dans une interview à TV Guide à propos de Teen Wolf : "Teen Wolf est son bébé et il veut faire ça bien. Donc avant ça, il veut s’accorder une pause avant et je suis certaine que ça sera brillant quand il aura trouvé l’idée". L'interprète d'Allison Argent confirmerait-elle les rumeurs d'un spin-off ? Et bien entendu, lorsqu'on lui demande si elle veut en faire partie la réponse est directe : "J’aimerais tellement en faire partie ! (...) Quand on m’a proposé de revenir pour jouer un nouveau personnage, Marie-Jeanne, j’étais tellement excitée. Je ne peux pas dire non à Teen Wolf, c’est l’une des plus grandes séries de MTV, il faudrait être fou. Alors… Pourquoi ne pas explorer de nouveau Marie-Jeanne ?". Pourquoi pas après tout ! Dans Teen Wolf tout est possible... Il est certain qu'on aimerait voir l'actrice dans ce possible spin-off ! Affaire à suivre.. En tout cas, Dylan O'Brien, Holland Roden, Tyler Posey et les autres ont fait leurs adieux à la série, sortez les mouchoirs...