Teen Wolf a pris fin cette semaine ! Après 6 saisons, plus de 7 ans d'aventures et 100 épisodes, Scott et sa meute ont tiré leur révérence... Il est temps de tester vos connaissances sur l'intégralité de la série !

1. Dans quelle saison Scott et Allison ont-ils rompu ? a Saison 4

b Saison 1

c Saison 2

d Saison 3