Teen Choice Awards 2017 : Grey's Anatomy, Linkin Park, Ed Sheeran... Les nominations dévoilées

C’est la cérémonie la plus attendue des adolescents, les Teen Choice Awards 2017 débarquent le 13 août prochain pour une soirée qui s’annonce très riche en émotion. Comme chaque année, elle récompensera le meilleur de la télévision, du cinéma et de la musique, les artistes, acteurs et autres personnalités qui auront marqué la communauté des ados durant les douze derniers mois. Il faut dire que l’actualité a été des plus denses durant la saison 2016/2017, dans tous les domaines, et ça n’a pas été une mince affaire pour les organisateurs de désigner les nominés de chaque catégorie que vous devrez départager. Découvrez la liste des principales avec Grey’s Anatomy bien que les audiences de sa saison 13 ait été en baisse par rapport à la 12 , Pretty Little Liars dont le series finale sera bientôt diffusé, Ed Sheeran, Maroon 5 ou encore Linkin Park !

ARTISTE MASCULIN

Bruno Mars

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

ARTISTE FÉMININE

Alessia Cara

Ariana Grande

Hailee Steinfield

Katy Perry

Miley Cyrus

Selena Gomez

GROUPE

Fifth Harmony

Little Mix

Maroon 5

The Chainsmokers

The Lumineers

The Vamps

twenty one pilots

ARTISTE ROCK

Harry Styles

Imagine Dragons

Linkin Park

Paramore

twenty one pilots

X Ambassadors

SÉRIE DRAMATIQUE

Empire

Famous In Love

Pretty Little Liars

Riverdale

Star

This Is Us

SÉRIE FANTASTIQUE

Shadowhunters : The Mortal Instruments

Stranger Things

Supernatural

Teen Wolf

The Vampire Diaries

Timeless

