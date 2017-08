TBT Les Tubes de l'été 2006 avec Gnarls Barkley, Magic System et Shakira  

Tous les jeudi, c'est #TBT les tubes de l'été des années 2000 sur VirginRadio.fr, votre rendez-vous 100% nostalgie avec son lot de chansons cultes et/ou gênantes. Cette semaine on s'intéresse à l'année 2006, une année où l'été s'est partagé entre chanson parodique, succès français surprise et chanson hautement caliente bien sûr. Aux Etats-Unis, les chansons qui ont cartonné cet été là sont plus étonnantes... Branchez vos écouteurs, ou montez le son de votre enceinte, on vous fait découvrir 7 tubes de l'été 2006.

9 juillet 2006, finale de la coupe du monde de football à Berlin, match France-Italie et là c'est le drame ! Zinedine Zidane quitte le terrain sur carton rouge suite à un coup de tête sur Materazzi, les footix en tout genre sont persuadés que la France aurait remporté la finale si zizou n'avait pas craqué.... Sortie quelques jours plus tard, la chanson Coup de Boule qui analyse avec grande finesse cet événement devient un tube de l'été. Elle se classera n°1 des charts et sera même traduite en 5 langues. Sacré zizou !

Sur le papier Partons Vite n'a rien d'un tube de l'été. Au contraire, cette chanson un brin mélancolique s'annonce plutôt comme le genre de titre à écouter à l'automne pendant que s'accumule les feuilles mortes. Un succès inexpliqué du groupe Kaolin que certain tâche tout de même à expliquer par la ressemblance entre Partons Vite et I Want You de Bob Dylan !

L'été c'est aussi la période privilégiée pour les chansons aux paroles explicites. En 2006, c'est donc le très limpide Façon Sex de Tribal King qui remporte les faveurs du public. La chanson se classera n°1 des charts (il fallait bien ça pour se remettre d'avoir perdu la coupe du monde à quelques minutes près cet été là).

Comme on vous l'expliquait la semaine dernière, les années 2000 sont une période bénie pour Magic System qui squattent été après été le sommet des charts. En 2006, c'est avec le bien nommé C'est chaud, ça brûle que le groupe se glisse dans le top 10 des chansons de l'été !

L'été est aussi très favorable à Shakira depuis le début des années 2000. En 2006, la chanteuse se classe n°1 des charts en France ET aux Etats-Unis. Avec Hips don't lie, la colombienne séduit le monde entier grâce à des rythmes latino et reggaeton. Une chanson que Shak interprétera d'ailleurs le soir de ... la finale du coupe du monde 2006 !

En 2006, les Etats-Unis font un triomphe pendant l'été au très beau Crazy de Gnarls Barkley. La chanson se classe 2ème du Billboard Hot 100, un score époustouflant pour un petit joyaux de soul qui n'a rien d'un tube évident de l'été.

Over My Head est l'une des tubes surprises de l'été outre-Atlantique. Les titres rock, même s'ils sont seulement soft rock, se frayent rarement un chemin jusqu'au sommet du Billboard Hot 100. Pourtant avec leur premier single officiel, The Fray arrache la 8ème place du classement ! Bravo à eux et merci pour nos oreilles !