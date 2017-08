TBT Les Tubes de l'été 2005 avec Rihanna, Black Eyed Peas et Shakira 

C'est jeudi, c’est jour de #TBT sur VirginRadio.fr ! Cette semaine direction l'été 2005. Un été où les français ont été bercés par des tubes enfantins, africains mais aussi hispanisants. Pendant ce temps aux Etats-Unis, c'est Rihanna et Black Eyed Peas qui régalaient les oreilles des américains. Vous avez toute oublié de cette période ? Ce n'est pas grave, on est là pour vous rappeler tout ça avec notre chronique dédiée aux tubes de l'été des années 2000.

Chaque été délivre son lot de chansons gênantes, en 2005, la France succombe donc à la voix fluette d'Ilona Mitrecey. C'est les vacances devient un tube cet été là, et se classe n°2 des charts en France. Qui aurait pu imaginer qu'une chanson pour enfant, Ilona n'a que 12 ans à l'époque, sur fond de house rencontrerait un tel succès ?

L'été en France, c'est aussi la mode des chansons en espagnol. Parmi elles, en 2005, il y a la "chemise noire" de Juanes. La chanson devient un tube un peu partout en Europe et en particulier en France où elle arrive première du classement SNEP. Le colombien Juanes fera même de l'ombre avec ce titre à sa célèbre compatriote Shakira !

Cet été 2005, Shakira est également présente dans les charts. C'est avec le très sensuel, La Tortura, que la colombienne séduit toute l'Europe. Une chanson que l'artiste interprète en espagnol et où elle chante les tromperies d'un amant qui fait tout pour la récupérer.

On danse sur quoi en club pendant l'été 2005 ? Eh bien, sur The Drill chanson éponyme du producteur anglais The Drill. Une petite bombe house qui se classera n°1 du club 40, le classement français des chansons diffusées en boîte de nuit.

Pendant la décennie des années 2000, le groupe ivoirien Magic System va rythmer très régulièrement les étés français. Avec Bouger Bouger le groupe signe son deuxième single disque d'or en France. La chanson, en collaboration avec le rappeur Mokobé (113) se classe 7ème des charts.

C'est le tout premier single de Rihanna et c'est un tube quasi immédiat. Avec Pon de Replay, la chanteuse se classe 2ème du Billboard Hot 100, un classement exceptionnel pour une totale inconnue ! Alors que les américains font un triomphe à la chanson, en faisant l'un de leurs tubes de l'été, en France elle se classera au mieux en 18ème position du classement SNEP.

Juste derrière Rihanna cet été là, en 3ème position du Billboard Hot 100, on trouve les Black Eyed Peas avec le titre Don't Phunk With My Heart. La chanson est accompagnée d'un clip très drôle, qui parodie les jeux télévisés, renforçant sa popularité.