TBT Les Tubes de l'été 2004 avec O-Zone, Benassi Bross et Hoobastank 

L'été 2004 fut un été plutôt intéressant en terme de tube de l'été. Pendant trois mois, les français ont pu se régaler au son de chansons électro, latino ou tout simplement gênante. Avec O-Zone et Pumpi It Up en tête des chansons ayant le mieux marché cet été là, vous pouvez vous douter que le mauvais goût régnait en maître. Chez VirginRadio.fr on a décidé de vous faire profiter tous les jeudis de l'été d'un moment très #TBT avec les tubes des années 2000 alors montez le son de vos enceinte, ou branchez vos écouteurs si vous avez honte des oldies pas si goodies, et laissez vous porter !

En 2002, un des tubes de l'été était Stach Stach des Bratisla Boys et bien deux ans plus tard, c'est un vrai groupe originaire de l'est qui est devenu roi des charts le temps d'un été. Les moldaves de O-Zone rencontrent un succès retentissant avec Dragostea Din Tei, pas seulement en France mais dans toute l'Europe. En 2008, Rihanna sample ce tube pour sa chanson Live Your Life. On ne comprend toujours pas comment ce titre d'eurodance très années 80 a pu faire danser tout le vieux continent !

En 2003, Benny Benassi était roi des charts françaises avec le titre Satisfaction et l'été suivant il se pose une nouvelle fois en référence de l'electro. Avec son cousin Alle Benassi, l'italien forme depuis 2002 le duo Benassi Bross. En 2004, leur titre Hit My Heart est 11ème du classement SNEP mais il s'agit surtout du deuxième titre plébiscité en club.

Les rythmes latinos ont souvent toutes leurs chances de se classer très bien dans les charts français l'été venu ! Alors quand vous associez paroles en espagnol et clip en bord de mer, c'est le jackpot assuré. Le quatuor Aventura, porté par Romeo Santos, signe avec Obsession LE tube de l'été 2004. Première du classement SNEP, il a la particularité d'être une chanson plutôt triste et d'introduire la bachata au public français.

Si vous avez appuyé sur lecture, on s'excuse par avance. Il y a des chances que la phrase "you've got to pump it up" reste coincée dans votre tête tout la journée. C’est probablement comme ça que le belge Danzel a réussi à devenir l'un des tubes de l'été en 2004. Avec une chanson super agaçante, parce que oui l'été on adore écouter des chansons qu'on ne supportera plus quelques mois plus tard...

Move Ya Body est un exemple de tube de l'été exceptionnel car pour une fois les français ont été synchro avec les américains. Des deux côtés de l’Atlantique, ce morceau dancehall, premier single du duo Nina Sky, s'est classé au sommet des charts pendant l'été 2004. C'est le seul tube en solo des jumelles Nicole et Natalie Albino.

Vous aviez oublié l'existence d'Hoobastank ? Vous n'êtes probablement pas les seuls, et pourtant une fois lancée The Reason, impossible de ne pas se souvenir de cette chanson ! C'est avec un titre de rock émouvant que le groupe a séduit les américains au cœur de l'été 2004. Finir 2ème du Billboard Hot 100 ce n'est vraiment pas rien !

Beaucoup moins surprenant, le succès de Turn Me On de Kevin Lyttle. L'artiste originaire de l'île antillaise de Saint-Vincent-et-les-Grenadines fait danser les américains avec son titre soca aux accents très sexuels. On oserait pas le comparer à notre Francky Vincent mais c'est pourtant presque le cas.