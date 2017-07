TBT Les Tubes de l'été 2003 avec Evanescence, Sean Paul et  Benny Bennassi

L'été 2003 en France on a dansé au rythme de Papi Chulo (Lorna), Laisse Parler Les Gens ( Dis L'heure 2 Zouk) ou encore Sur Un Air Latino (Lorie), soit tout un tas de perles musicales sur lesquelles il serait intéressant de se pencher. Alors comme tous les jeudis de l'été, VirginRadio.fr vous propose un focus sur les tubes de l'été des années 2000. Notre #TBT du jour est consacré à l'année 2003, un été qui fut chaud, très chaud en France mais aussi aux Etats-Unis. Focus sur nos sept chansons préférées (ou pas) de cet été là, poussez le son de vos enceintes ou branchez vos écouteurs, la séquence nostalgie est lancée !

Parce que le ridicule ne tue pas, on débute ce #TBT des tubes de l'été 2003 avec une chanson sur le chien le plus petit du monde ! Une chanson qui a beaucoup été diffusée sur Europe 2, l'ancêtre de Virgin Radio, il y a 14 ans. N°1 du classement SNEP, Chihuahua a connu un succès phénoménal en France car elle était alors utilisée pour une pub Coca-Cola. Rappelons aussi que 2003 est l'année où le monde entier découvre Tinkerbell, le meilleur ami chihuahua de Paris Hilton alors que commence la diffusion de son émission The Simple Life !

Quand on vous parlait d'un été 2003 chaud, très chaud, on peut d'emblée préciser que Papi Chulo de Lorna a participé au réchauffement climatique cet été là. Une chanson en espagnol qui sera de plus en plus populaire au fil des semaines avant de culminer en tête du classement SNEP à la toute fin de l'été. Une chanson dont on se doutait qu'elle était coquine au vu des gémissements qui la ponctuait mais maintenant qu'on a fait des progrès dans la langue de Cervantes, on peut vous confirmer que le Papi Chulo qu'interpelle Lorna est en fait un proxénète !

2003 c'est aussi l'été où le Hermes House Band et Dj Otzi cartonnent avec une reprise d'un tube des années 80, Live is Life. Une chanson hymne qui aurait été parfaite pour célébrer une victoire de l'équipe de France de Foot et pourtant cet été là ni Coupe du Monde ni Euro !

En 2003, le trio de la french touch Martin Solveig, David Guetta et Bob Sinclar ne règne pas encore totalement sur les charts et l'électro française. C'est un italien qui fait danser tout l'été les amateurs du genre ! Avec Satisfaction Benny Benassi signe le tube dance de l'été 2003 en France, un titre qui séduira toute l'Europe et qui reste le plus grand tube de son auteur !

L'autre titre sur lequel les français adore danser en 2003, c'est Move Your Feet de Junior Senior. Le duo danois séduit l'Hexagone avec cette petit perle disco et funk et qui enjoint ses auditeurs de danser. En 2013, la chanson connaît une deuxième vie dans les charts français à la faveur d'un remix de DJ Snake !

En 2003, le décalage entre les tubes de l'été français et américains persistent. De l'autre côté de l'Atlantique, Beyoncé tout juste lancée en solo cartonne avec Crazy In Love et Lumidee remet à la mode les clappements de main avec son tube Never Leave You (Uh Oh) pendant que 50 Cent joue les P.I.M.P ! Mais ce sont deux autres titres, en or, que l'on a retenu...

Oui, vous avez bien lu/vu, en 2003 au coeur de l'été Bring Me To Life d'Evanescence est l'un des tubes du moment. C'est avec cette chanson un brin gothic et très nu metal que le groupe d'Amy Lee se fait un nom aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Elle se classe 5ème du Billboard Hot 100 ce qui est véritable exploit pour une chanson de ce genre !

Dans un genre totalement différent, pendant l'été 2003 les américains font la connaissance avec Sean Paul. Le jamaïcain introduit au monde entier la musique dancehall et la terre entière de se mettre à chanter en yaourt car le phrasé de Sean Paul est inimitable ! Get Busy se classe première du Billboard Hot 100, et sert de bande son à de nombreuses soirées de cette époque.