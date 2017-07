TBT Les Tubes de l'été 2002 avec Jenifer, Avril Lavigne, Las Ketchup 

Tous les jeudi on vous offre un moment #TBT sur VirginRadio.fr ! Ce sont les tubes de l'été des années 2000 qu'on vous propose de redécouvrir pendant tout cet été 2017. L'occasion de se replonger dans les chansons sur lesquelles nous avons tous dansé l'été venu il y plus de dix ans ! En ce 20 juillet, ce sont les tubes de l'été 2002 qui sont à l'honneur. Attention à la vague de la nostalgie qui va vous envahir car si certaines de ces chansons restent à jamais gravées dans nos cœurs (et nos oreilles) d'autres rappellent qu'on a eu mauvais goût, très mauvais goût ! Poussez le son sur vos enceintes, branchez vos écouteur, c'est l'heure du #TBT 2002.

Les Las Ketchup sont des one hit wonder mais elles ont fait les choses bien. En 2002, elles ont inondé l'Europe avec leur Aserejé et nous ont forcé à chanter en yaourt tout l'été. Leur tube avait tout de la chanson de l'été avec son décor paradisiaque de plage et sa chorégraphie encore plus simple à reproduire que la Macarena. Si vous vous êtes toujours demandés ce que les trois sœurs racontaient, et bien c’est juste l'histoire d'un certain Diego qui sort en boîte de nuit ! Quant aux paroles du refrain, elles ne veulent strictement rien dire, il s'agit d'une prononciation très très yaourtesque du couplet d'ouverture de Rapper's Delight (Sugarhill Gang) !

Ne faites pas semblant, on a tous regardé la première édition de la Star Academy en 2002 ! Jenifer en était la grande gagnante et le 2 juillet 2002, sort à point nommé le titre Au Soleil. Une chanson au clip pas génial génial mais qui n'a pas chanté avec son crush de vacances cet été là "Avec toi j'irais bien au soleil" ? La chanson atteindra la 2ème place du classement SNEP, pas mal du tout pour une ex participante de la Star Ac' !

Lui aussi a fait une émission de télé-réalité mais clairement pas un télé-crochet ! Félicien Taris participe à la saison 2 de Loft Story en 2002 et dans la foulée il sort Cum Cum Mania. Une chanson qui sent bon le sud ouest, la peña et les potes. Malgré sa qualité toute relative, la chanson devient un tube de l'été, se classe n°1 en France et se vend à 750 000 exemplaire, rien que ça !

Dans la série chanson entêtante, parodique et ridicule, on demande Stach Stach des Bratisla Boys ! Le trio formé par Michaël Youn, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine a fait danser tout l'été les français. Des années avant Fatal Bazooka et sa parodie de Diams et Vita, Michaël Youn était déjà au top des chansons comiques qui cartonnent dans les charts !

L'été 2002 c'est aussi celui de Shakira ! Officiellement la chanson sort à la fin de l'été 2001 mais elle n'arrive en France qu'en janvier 2002. C'est avec cette chanson que le grand public découvre la colombienne qui avait pourtant déjà dix ans de carrière derrière elle et quatre albums en espagnol. Shakira a depuis enchaîné les tubes de l'été, on aura l'occasion de vous en reparler...

Nos amis américains ont toujours un temps d'avance sur nous en 2002. Cette année là pendant que les français dansent au soleil avec Jenifer, eux font grimper la température avec le Hot in Herre de Nelly, le chanteur de R&B connait sa grande époque à ce moment là puisqu'il est aussi au sommet des charts avec le titre Dilemma feat Kelly Rowland. Eminem est également au top avec le titre Without Me mais ce sont deux autres chansons qui ont retenu notre attention !

On peut signer un tube de l'été ET rock'n'roll ! C'est le cas d'Avril Lavigne qui en juin 2002 sort son premier album, Let Go et qui avec son premier single, Complicated, se paye le luxe de se classer 2ème du Billboard Hot 100. Elle n'a alors que 18 ans et donne envie à toute une génération de se mettre au skate !

Vanessa Carlton fait elle aussi ses débuts très haut dans les charts en 2002, au cœur de l'été aux Etats-Unis ! L'artiste atteint la 5ème place du Billboard Hot 100 cet été là avec une chanson pop qu'elle a un peu renié depuis. Si Vanessa Carlton est beaucoup plus discrète dans les charts, elle a continué à sortir des albums en indépendant !