TBT Les Tubes de l'été 2000 : Tous les jeudis de l'été sur VirginRadio.fr

C'est l'été sur VirginRadio.fr et le site vous met dans l'ambiance avec des rendez-vous estivaux très différents les uns des autres. Tous les jeudis de l'été sur le site, on vous donne rendez-vous avec #TBT Les Tubes de l'été. Pour cette première édition, ce sont les tubes de l'été des années 2000 qui sont ranimés sur VirginRadio.fr ! Si on parle de réanimation c'est que certaines chansons sorties entre 2000 et 2009 étaient tombées dans les oubliettes de nos mémoires musicales. Si vous avez envie de vous replonger dans les tubes de votre jeunesse, ceux sur lesquels vous avez dansé pendant vos booms ou premières sorties en boîte, vous êtes au bon endroit !

Vous avez déjà pu découvrir les articles consacrés aux tubes de l'été 2000, 2001, 2002 et 2003, on continuera à dérouler cette belle décennie, riche en chansons restées cultes ou devenues gênantes, jusqu'au mois de septembre. On vous invite également à découvrir nos autres rendez-vous de l'été du Best Of du Virgin Tonic aux Conseils Virgin Radio de l'été en passant par les destinations Virgin Radio et les Artistes Virgin Radio en vacances.