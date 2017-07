TBT Les Tubes de l'été 2000 avec Alizée, Yannick Noah, Anastacia...

Les mois de juillet et d'août sont associés au vacances mais il ne faudrait pas oublier qu'ils sont surtout ceux des : tubes de l'été ! Depuis le début des années 60, on parle de tubes de l'été en désignant les chansons qui caracolent dans les charts à cette période de l'année et sur lesquelles tout le monde se déhanchent au camping/plage/colo ! Chez VirginRadio.fr on a donc décidé de vous offrir tous les jeudi un moment 100% #TBT (Throwback Thursday) avec un focus sur les tubes de l'été des années 2000. Que vous ayez été ados ou jeunes adultes pendant cette décennie, impossible que vous n'ayez pas (trop) entendu ces chansons pendant vos vacances !

Avant d'être reprise par Julien Doré, Moi Lolita est un tube signé Alizée et qui remonte à bien longtemps comme vous pouvez le constater avec le clip où la chanteuse taxe " 200 francs" à un jeune homme énamouré. La chanteuse n'a alors que 16 ans, elle est désignée comme la relève de Mylène Farmer (qui a d'ailleurs écrit les paroles de la chanson). Le titre sort le 4 juillet, le clip le 26 juillet, et la chanson restera dans le top 10 des meilleures ventes de single pendant sept mois ! Beau destin pour ce tube de l'été devenu culte !

Les jeunes filles suscitent beaucoup de convoitise pendant l'été 2010 en France. Le Saian Supa Crew fait monter la température avec Angela, un tube aux paroles très explicites dont tout le sel vous a peut-être échappé puisque les rappeurs y mêlent français et créole. Les rythmes zouk aide la chanson à devenir un véritable tube de l'été, 300 000 exemplaires du single seront vendus. Pas mal pour un groupe qui sortait alors son premier album !

Depuis le début des années 90 Yannick Noah mène en parallèle deux carrières, celle de tennisman et celle de chanteur option tube de l'été ! Dès 1991 il inonde les ondes radio avec le célèbre Saga Africa, la France est alors friande de rythmes africains. Elle accueillera avec presque autant d'enthousiasme Simon Para Tara, même si la chanson joue moins les clichés et l'ambiance Olé Olé que le précédent tube de Noah.

Les amateurs d'électro (enfin de dance plus précisément) n'ont pas été oublié en 2000. C'est un groupe franco-allemand qui signe la chanson sur laquelle les teufeurs se déchaînent en boite. My Heart Goes Boom mélange paroles en anglais et en français, et surtout elle vous laisse en tête une insupportable ritournelle, le fameux " La Di Da Da" !

En 2000 on découvre Anastacia et son incroyable voix avec I'm Outta Love, un premier single qui séduit l'Europe pendant l'été. Aux Etats-Unis la chanson ne se classe que 29ème du Billboard Hot 100 mais en France elle sera 2ème du classement du SNEP. C'est donc avec une chanson aux rythmes tout sauf endiablés que l'américaine a conquis les français au cœur de l'été !

Au début des années 2000, les tubes américains mettaient encore plus de temps à arriver sur les ondes françaises que maintenant. Spotify et You Tube n'existaient pas encore et à moins d'avoir le MTV américain, on recevait tout en décalé. Parmi les dix chansons au top du Billboard Hot 100 au cœur de l'été 2000, on en a retenu deux qui ont fini par traversé l'Atlantique !

Dans les 10 chansons les plus populaires du Billboard Hot 100 à l'été 2000, il y a un tube d'Aaliyah, Try Again. C'est la seule chanson de la regrettée princesse du R&B à avoir atteint la place de n°1 aux Etats-Unis. Un titre qui connaîtra un succès moindre en France (26ème du classement SNEP ) mais qui permettra à l'artiste de se faire connaître dans nos contrées.

Les Destiny's Child sont habituées à squatter le top des charts américains depuis la sortie de leur premier single en 1997. Pendant l'été 2000, c'est le titre Jumpin, Jumpin qui fait danser Outre-Atlantique, pas aussi bien classé que Say My Name (n°1), la chanson arrivera 3ème du Billboard Hot 100. Une chanson où Beyoncé et ses copines invitent les américains à venir se trémousser en club, parfait pour rythmer l'été, non ?