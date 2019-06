Taylor Swift : You Need To Calm Down, elle fait la paix avec Katy Perry et chasse la négativité dans son nouveau clip

Vendredi dernier, Taylor Swift a littéralement "cassé internet" en dévoilant un nouveau morceau (You Need To Calm Down) mais aussi la date de sortie de son prochain album : tenez-vous bien, Lover sera dans les bacs le 23 août prochain. Pour patienter, on a donc droit à un morceau parfaitement taillé pour l'été - avec le clip parfait en prime. Hayley Kiyoko, Adam Lambert, Ciara, Ellen DeGeneres, le cating de Queer Eye mais aussi Ryan Reynolds... tous ont répondu présent ! Et ce n'est pas tout : Katy Perry et son costume du Met Gala font, eux aussi, une apparition.

Avec ce clip, Taylor Swift chasse toute forme de négativité : de l'homophobie, à la haine que propage parfois Twitter en passant par cette fâcheuse manie qu'on les médias à comparer les popstars, rien n'est épargné. "J'ai rémarque que de nombreuses personnes dans notre société dépensent énormément d'énergie à être négatives", a t-elle expliqué. Alors on vous conseille de faire comme Taylor : c'est l'été, prénez l'air, chassez la négativité et profitez !