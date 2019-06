Taylor Swift : You Need To Calm Down, 7 indices cachés dans le clip

Taylor Swift a dévoilé un nouveau clip pour préparer la sortie de Lover, son nouvel album : You Need To Calm Down a littéralement fracassé la toile (déjà 30 846 487 vues sur Youtube). Il faut bien reconnaitre qu'une fois de plus, la pop star a frappé fort : le retour de Katy Perry, un casting cinq étoiles, une ôde à l'égalité et au positivisme... on fait difficilement mieux. Petit bonus, quelques indices sont cachés dans la vidéo ;

MOM, I'M A RICH MAN

Vous ne le savez peut-être pas mais avant de finir dans un cadre archi- coloré dans la caravane de Taylor Swift, cette citation est surtout signée Cher. Si vous n'en n'avez jamais entendu parler, lors d'une interview, Cher a avoué que sa mère rêvait de la voir "se marier avec un homme riche". Et sa réponse n'a pas de prix "Maman, je suis un homme riche".

LES DES

tweet me your easter eggs (especially kaylors) — Jill Gutowitz (@jillboard) 17 juin 2019

On connait l'obsession de Taylor Swift pour le chiffre 13 et évidemment, elle l'a dissimulé un peu partout dans son clip : avec les dés, par exemple.

LE MERCH

Les fans l'ont peut-être déjà remarqué : la coque 'Lover" pour smartphone, le masque ou encore la montre (sur laquelle on retrouve Benjamin Button, chaton de la chanteuse) qui apparaissent dans le clip sont en vente sur son site - comme ses lunettes de soleil, d'ailleurs !

PINK CHAMPAGNE

Dissimuler des titres dans ses clips, c'est un peu la spécialité de la star. Résultat, quand on voit "Pink Champagne" sur une bouteille ou encore "Cruel Summer" sur le bras d'Ellen Degeneres, on se pose des questions.

LE GÂTEAU

Ca ne vous rappelle rien ? Même scénographie que Blank Space !

SERPENT VS PAPILLON

Après le serpent de Reputation, on accueille les papillons... tiens, comme dans l'ouverture du clip de ME!.

"LETTRE D'AMOUR UNIQUEMENT"

ME! évoquait l'acceptation de soi et même "l'amour de soi". Là, on parle d'acceptation (tout court) et d'égalité. Traduction, on reste sur un message positif !

Katy Perry et Taylor Swift

Evidemment, tous ne sont pas listés - il y en a bien trop ! On aurait pu passer des heures à décortiquer l'apparition de Katy Perry (dans sa tenue inoubliable du MET Gala), on aurait pu compter tous les "13" et même détailler chacune des tenues de pop stars représentées. On aurait pu. Mais, ça aurait été bien trop long ! Alors, on vous laisse regarder (une fois de plus) le clip, histoire de trouver tous les indices !