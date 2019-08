Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande... le palmarès complet des MTV VMA's 2019 !

Vous le savez sûrement, les MTV VMA's ont fait vibrer les Etat-Unis la nuit dernière. Pour cette cérémonie, de nombreuses performances étaient attendues - on pense notamment à Taylor Swift ou encore Camila Cabello et Shawn Mendes. Mais, évidemment, il n'y avait pas que les performances ! Alors, qui est reparti avec un trophée ? Réponse tout de suite avec le palmarès !

VIDEO DE L'ANNEE - Taylor Swift, You Need To Calm Down

Artiste de l'année - Ariana Grande

Chanson de l'année -Lil Nas X: ‘Old Town Road (Remix)’ [ft. Billy Ray Cyrus]

Meilleure Nouvelle Artiste - Billie Eilish

Meilleure Collaboration -Shawn Mendes / Camila Cabello: ‘Señorita’

Artiste Push de l'année - Billie Eilish

Meilleure video pop - Jonas Brothers, Sucker

Meilleure Video Hip Hop -Cardi B: ‘Money’

Meilleure Video R'n'B -Normani: ‘Waves’ [ft. 6LACK]

Meilleure Video Dance - The Chainsmokers: ‘Call You Mine’ [ft. Bebe Rexha]

Meilleure Video Rock -Panic! At the Disco: ‘High Hopes

Meilleure Video engagée -Taylor Swift: ‘You Need to Calm Down

Chanson de l'été -Ariana Grande, Social House – ‘Boyfriend

Meilleur clip avec effets -Taylor Swift: ‘ME!’ [ft. Brendon Urie] (visual effects: Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX)



Taylor Swift peut se vanter d'avoir marqué les esprits avec ses deux clips You Need To Calm Down et ME!. Pour rappel, You Need To Calm Down prône l'égalité et dénonce l'homophobie. L'idée ? Chasser les ondes négatives propagées un peu partout. De son côté, la jeune artiste Billie Eilish a remporté l'Award de la Meilleure Nouvelle Artiste tandis qu'Ariana Grande a été sacrée Artiste de l'année.