Taylor Swift VS. Katy Perry, la hache de guerre est enterrée (la preuve)

C'est probablement LE Feud qui aura tenu en haleine la sphère musicale ces dernières années : Taylor Swift et Katy Perry se sont déclarées la guerre, alors que l'interprète de I Kissed a Girl aurait tentée de voler la troupe de danseurs de sa grande copine. Après ça, Taylor Swift nous a sorti l'emblématique Bad Blood (à retrouver sur 1989). Il n'aura pas fallu longtemps pour que Katy Perry réponde avec Swish Swish. Après des années, les deux popstars ont fait la paix (autour d'une assiette de cookies) et la cerise sur le gâteau, c'est la présence de Katy Perry dans le clip de You Need To Calm Down. Bref, tout est bien qui finit bien. Et pour bien enfoncer le clou, Taylor Swift est revenue sur cette réconcialiation tant attendue.

Visiblement, la paix a été signée il y a un moment (plus précisémment lors de la première date du Rep Tour) : « Nous sommes en bonne relation depuis un bon moment. Elle m'a envoyé un gentil mot et une branche d'olivier [symbole de paix, ndlr] lorsque j'ai débuté ma tournée », a confié Taylor Swift à Capital FM. « Nous voulions être sûres que notre amitié soit solide avant que le public en soit informé. C'est vraiment une chose positive pour nous deux. On s'est retrouvé dans une soirée il y a quelques temps et c'est littéralement ce qu'on voit dans le clip, mais avec les costumes », poursuit-elle. Pour rappel, Katy Perry porte le costume porté lors du MET Gala. Maintenant, ce qui serait parfait pour acter cette paix, ce serait une collaboration entre les deux artistes. Patience, il se murmure qu'elles seraient en travailler dessus...