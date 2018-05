Taylor Swift VS Kanye West, le rappeur s'exprime sur leur clash

On va faire appel à vos souvenir. En 2016, le monde apprenait que Kanye West avait été victime de ce que l'on pourrait qualifier de burn out. A l'époque, le rappeur avait carrément dû être hospitalisé pour son bien. Quelques années plus tard, Kanye West s'est confié à Charlamagne tha god (présentateur radio américain) quant à cette période difficile. Pour rappel, avant cette hospitalisation, Taylor Swift et Kanye West s'étaient opposés dans l'affaire de Famous. On ne vous refera pas l'intégrale de cette histoire digne d'une série mais sachez que Kim Karadashian avait pris soin de dévoiler une vidéo stipulant que Taylor Swift était au courant de tout ce que le titre Famous impliquerait. La vérité, on ne la connaîtra jamais. Mais aujourd'hui, en 2018, Kanye West admet que sa relation "avec la radio n'a plus jamais été la même".

Kanye West says Taylor Swift was one of the factors that caused his nervous breakdown in 2016 - namely, the aftermath of exposing her & how it affected his career.

"Ever since the Taylor Swift moment, it had never been the same." pic.twitter.com/E4ijxI49d0

— Music News Facts (@musicnewsfact) 1 mai 2018

'Depuis cette histoire avec Taylor Swift, plus rien n'a été comme avant", a t-il déclaré. "C'était comme si tout était plus difficile". Il aura fallu quelques mois à Kanye West pour se remettre. de son côté, Taylor Swift n'a pas manqué de donner sa version de l'histoire à travers Reputation.