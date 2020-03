Taylor Swift VS. Kanye West, la vérité éclate en vidéo

Souvenez-vous, en 2016 : Kim Kardashian dévoilait un enregistrement prouvant que Kanye West aurait bel et bien "prévenu" Taylor Swift des paroles controversées la concernant dans Famous. La courte vidéo avait fait le tour de la toile, accusant Taylor Swift de "se comporter en victime" tandis qu'elle prouvait la "bonne foi" du rappeur. Et puis récemment, un autre enregistrement est venu tout remettre en cause. Non, Taylor Swift n'a pas menti et non, Kanye West n'a pas été aussi honnête qu'il a voulu le faire croire.

Basically, the whole phone call leaked, revealing Taylor Swift never consented to being called “that bitch.”She never lied or was a “snake.”She was recorded illegally and manipulated by Kanye West and everyone owes her an apology.pic.twitter.com/nTZXrJo7yS — Ryan Schocket (@RyanSchocket) March 21, 2020

Dans le nouvel enregistrement, on entend ainsi Taylor Swift se montrer réticente - contrairement à ce qu'à toujours affirmé Kanye West. Mieux, elle demande à réfléchir puis à écouter le titre avant de donner son aval ( titre qu'elle n'a jamais pu découvrir avant sa sortie). Le pire ? Les paroles annoncées à l'interprète de Lover ne sont absolument pas celle qui figurent sur la version finale du morceau.

"En gros, Taylor Swift n'a jamais consenti à être "that bitch". Elle n'a jamais menti", synthétise Ryan Schoket sur Twitter. "Elle a été enregistrée illégalement et manipulée par Kanye West et tout le monde lui dit des excuses". Evidemment, Twitter est monté au créneau, défendant celle qui a été élue artiste de l'année.

"Je ne pense qu'au karma", chantait Taylor Swift dans Look What You Made Me Do. Et visiblement, elle a eu raison d'y croire - tout finit par se savoir.