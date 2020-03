Taylor Swift VS. Kanye West, la chanteuse rétorque de la meilleure des façons

Tremblement de terre sur Twitter ce week-end : après des années, la vérité a enfin éclaté concernant le clash qui opposait Taylor Swift à Kanye West. On vous la refait : en 2016, Kim Kardashian publiait une vidéo dans laquelle son mari Kanye West semblait évoquer le titre Famous avec Taylor Swift. S'en est suivi un clash violent sur les réseaux sociaux, incitant taylor Swift a disparaître des projecteurs pendant un an. Il y a quelques jours, une vidéo prouvant la bonne foi de la chanteuse (mais aussi le manque d'honnêteté de Kanye West) a fait surface. Taylor Swift avait raison depuis toutes ces années et sur Twitter, le hashtag #TaylorToldTheTruth est devenu viral. De son côté, la pop star a pris la parole - pour mieux clouer le bec de tout le monde.

Taylor Swift via les stories Instagram

"Au lieu de répondre à ceux qui me demandent comment je me sens après le leak de cette vidéo prouvant que je disais la vérité depuis tout ce temps à propos de cet appel (vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu'un a monté de façon à nous plonger ma famille, mes fans et moi en Enfer pendant 4 ans), voyez ce qui importe vraiment", écrit-elle. "The World Health Organization and Feeding America sont des association auxquelles je fais des dons. Si vous le pouvez, rejoignez moi et donnez pendant cette crise".

Taylor Swift parlait de Karma et visiblement, elle n'avait pas tort.