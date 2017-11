Taylor Swift vous invite chez elle pour découvrir le making of de Gorgeous

Pendant que le groupe N.E.R.D a profité du 1er novembre pour annoncer son nouveau single depuis très longtemps avec Rihanna ("Lemon"), d'autres artistes ont fait de belles surprises à leurs fans. C'est le cas de Taylor Swift qui s'apprête à dévoiler son prochain album : Reputation. Après avoir dévoilé les singles "Look What You Made Me Do" et "...Ready For It?", la chanteuse américaine avait opté pour un autre titre inédit : "Gorgeous", qu'elle a sûrement écrit en pensant à son nouveau petit ami Joe Alwyn. Vous vous demandiez comment une chanson se compose avant d'être mixée en studio et disponible partout dans le monde ? Ça tombe bien, Taylor Swift vous invite chez elle pour découvrir pas à pas la composition de "Gorgeous".

Certains artistes comme Sia ou Lady Gaga arrivent à composer des tubes en 15 minutes top chrono, mais d'autres prennent plus le temps pour parfaire leurs chansons. Le meilleur exemple en date ? Celui de "Gorgeous" de Taylor Swift qu'elle a composé et écrit en plusieurs semaines comme le montre la vidéo making of du morceau ci-dessous. Avec ses vidéos d'enregistrement chez elle, puis plus tard en studio, on se sent vraiment privilégiés de voir comment l'artiste a démarré "Gorgeous" à partir de quelques notes à la guitare, un peu plus tard au piano, jusqu'à la version finale. Un superbe cadeau pour les fans ! Rendez-vous dans quelques heures pour écouter l'inédit "Call It What You Want" extrait de Reputation.