Taylor Swift vient en aide à ses fans les plus précaires

Une partie du monde est à l'arrêt et comme en France, en Espagne ou en Italie, le coronavirus fait rage aux Etats-Unis. Or, les artistes américains font leur possible pour venir en aide au corps médical mais aussi, à leur fans : Taylor Swift, elle, a choisi de faire des dons de 3000 dollars à ses fans les plus précaires - comme Samantha Jacobson. Samantha a perdu son emploi suite aux annonces du gouvernement : "Aucun emploi, aucun revenu, aucun moyen de payer mes factures", a t-elle écrit. Il n'en faudra pas plus pour que Taylor Swift ne lui vienne en aide. "Je suis restée sans voix. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un que j'avais admiré, aimé et respecté pendant si longtemps ait tendu la main avec tant de générosité" , expliquera plus tard la jeune femme.

OHHHHH MY FUCKINGGGGFFF SHUT HP SHUT UPS BUT IP SHUT UP THIS CANT BE HAPPENING I CANT STOP SHAKONT I CANT STOP CRUING WHAT THE FUCK TULORLRL pic.twitter.com/8wKUbDfS2x — samantha (@manthapaige13) March 25, 2020

Et Samantha n'est pas la seule : "Holly, tu as toujours été là pour moi. Je veux être là pour toi en ce moment. J’espère que cela aide. Love, Taylor", a envoyé Taylor Swift a l'une des ses fans. A son échelle, l'interprète de You Need To Calm Down tente de rendre cette situation (légèrement) plus supportable.