Taylor Swift va ré-enregistrer ses albums, elle se confie

Il y a quelques semaines, Taylor Swift lançait un pavé dans la mare en annonçant que son ancien label l'empêchait de jouer ses morceaux en live lors des American Music Awards. Heureusement, la mobilisation de ses fans mais aussi d'autres artistes ont eu raison de cette décision. On ne va pas vous refaire l'histoire mais jamais vous avez manqué ce fait marquant de l'Histoire de la musique, sachez qu'on avait tout résumé. Bref, Taylor Swift compte bien récupérer sa musique. Et pour ça, elle n'a pas d'autre choix que de ré-enregistrer l'intégralité de ses albums (hormis Lover, sorti en août 2019). Et justement, la star s'est confiée quant à ce projet projet colossal qui l'attend l'an prochain.

« Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va être amusant, parce que c’est comme retrouver une certaine liberté et de me ré-approprier ce qui est à moi. Quand j’écrivais mes chansons, je ne savais pas jusqu’où elles iraient. Les retravailler et savoir que cela signifie quelque chose pour les gens est une belle façon de fêter ce que mes fans ont fait pour ma musique» , a t-elle confié au magazine Billboard (qui l'a nommée artiste de la décennie). Et connaissant Taylor Swift, il y a de fortes chances pour que les chansons déjà cultes varient des versions originales. Par exemple, I Did Something Bad ( Reputation) a pris une toute autre dimension en live. Et qui sait, peut-être s'en inspirera t-elle lors des enregistrements.