Taylor Swift : Un troisième album surprise prévu ?

Le 11 décembre dernier, Taylor Swift surprenait son monde en dévoilant un nouvel album, Evermore - digne héritier de Folklore. Porté par le très efficace Willow, l'album n'aura pas mis longtemps à se hisser en tête des charts - prouvant une fois de plus le talent de celle qui fut une étoile montante de la country avant d'être érigée au rang de reine de la pop. Alors qu'elle vient de publier deux albums (surprises) en six mois, les fans s'interrogent : serait-elle capable de réitérer une troisième fois ?

Invitée pour Jimmy Kimmel, Taylor Swift s'est confiée quant à l'une des théories les plus prisées des fans - celle qui voudrait qu'un troisième album soit en route. Selon eux, ce potentiel album serait nommé Woodvale et pourrait bien être dévoilé sans crier gare. Mais malheureusement, Taylor Swift a fourni une explication bien plus logique : il s'agirait simplement d'un "faux nom de code pour Folklore".

"J'ai tendance à être une sorte d'agent secret ennuyeux, qui sème des indices", explique t-elle ainsi. "C'est très ennuyeux mais c'est amusant pour les fans et c'est amusant pour moi, parce qu'ils aiment ramasser des choses, et ils remarqueront beaucoup d'indices dans les clips musicaux ou autres. Et parfois, je vais trop loin et je fais une erreur". Elle poursuit : "J'avais trop peur de dévoiler le titre, même à mes coéquipiers les plus proches et à la direction. Je n'ai révélé à personne le titre de l'album avant sa sortie". Ainsi, la star a choisi un "nom de code" comportant le même nombre de lettres que Folklore : ‘woodvale.

Il semblerait donc qu'il n'y ait pas de troisième album à l'horizon... mais connaissant Taylor Swift, mieux vaut s'attendre à tout ! Pour se consoler, les fans peuvent découvrir le dernier remix de Willow, sorti récemment.