Taylor Swift : un stalker s'introduit chez elle et... fait une sieste

Ah c’est pas toujours facile d’être une star ! Star triste, triste star comme dirait Juliette Armanet. Taylor Swift en est la preuve, il lui arrive toujours des ennuis à la Taylor. Il y a 15 jours, on apprenait qu’un fan, si on peut appeler ça un fan, avait braqué une banque pour tenter d’impressionner la chanteuse Taylor. Et ce n’est pas vraiment le moment pour elle, ça ne le sera jamais tellement la célébrité est difficile à vivre, car Taylor Swift prépare sa tournée Reputation World Tour et elle vient de dévoiler 2 nouveaux singles !

Vendredi, un homme s’est introduit dans l’appartement de Taylor Swift à New-York. On ne donnera pas l’adresse on sait jamais ! A 22 ans, le fan serait monté sur une échelle pour escalader le mur pour arriver à entrer chez la chanteuse. Une fois dans l’appartement, en roue libre, la personne a pris une douche puis a fait une sieste dans son lit. Ce n’est pas la première fois que la personne est arrêtée par la police au domicile de Taylor Swift. Elle avait déjà été arrêtée en février avec une pelle à la main en train d’essayer de s’introduire dans la demeure de Taylor. Bon pour la vanne, Taylor Swift n’a pas encore vécu dans cet appartement new-yorkais à 18 millions de dolls.