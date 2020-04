Taylor Swift : Un album live sort sans son autorisation, elle répond

Visiblement, le conflit entre Scooter Braun et Taylor Swift est loin de se terminer : ce week-end, l'interprète de Lover s'est confié sur l'imminente sortie d'un album live - sans son autorisation. "L'enregistrement date de 2008, une performance que j'ai donnée quand j'avais 18 ans", explique t-elle. "Big Machine l'a listé comme datant de 2017 mais en réalité, ils le publient ce soir à minuit". S'adressant à ses fans, elle poursuit : "Je suis toujours honnête avec vous à propos de ces choses alors je voulais simplement vous dire que je n'ai pas approuvé cette sortie".

"Taylor Swift a -une fois de plus- achever Scooter Braun"

TAYLOR SWIFT ENDED SCOOTER BRAUN ONCE AGAIN OMG pic.twitter.com/bv1nLasAkD — emrah ????(fan account) (@skinnysel) April 23, 2020

"Scooter Braun et ses bailleurs de fonds, Alex Soros, La famille Soros et le Carlyle Group ont vu les derniers chiffres et ont réalisé que payer 330 millions pour ma musique n'était pas un choix intelligent et maintenant, ils ont besoin d'argent", poursuit-elle. "Selon moi... ce n'est qu'un autre cas de cupidité sans honte en cette période de Coronavirus. Tellement insipide mais très transparent".

En ligne depuis vendredi, la performance est disponible sur Spotify. De son côté, Taylor Swift (qui a dû annuler le Lover Fest en raison de la pandémie) pourrait bien être déjà entrain de poser les bases pour son prochain opus... du moins, à en croire ses fans.