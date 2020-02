Taylor Swift : The Man, le clip tant attendu, sortira cette semaine

C'était probablement LE single le plus attendu par les fans : The Man succède à Lover pour défendre le dernier album de Taylor Swift - sorti en août dernier. Et dire que les fans attendaient ce single avec impatience serait un euphémisme : décidée à affirmer ses convictions politique, Taylor Swift a, avec ce nouvel album, choisi de prendre position (notamment sur le sexisme ambiant) : avec The Man, elle s'affirme en tant que femme mais aussi en tant qu'artiste. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que la vidéo sortira le 27 février prochain - et connaissant la chanteuse, on peut s'attendre à un clip impressionnant.

The Man arrive

Pour promouvoir le morceau, Taylor Swift a déjà dévoilé une version acoustique (enregistrée à Paris en septembre dernier). Annoncé en story Instagram, le clip devrait battre des records de vues... verdict d'ici peu ! En attendant, on vous conseille de voir (ou de revoir) Miss Americana, le documentaire évènement consacrée à la star.