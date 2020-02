Taylor Swift : The Man, la lyrics video 100% Girl Power dévoilée (VIDEO)

ENFIN ! Après des semaines de teasing intense, Taylor Swift a dévoilé le prochain single qui défendrait son dernier opus : comme l'ont tant voulu les fans, c'est The Man qui a été choisi (il faut dire que la chanteuse avait laissé quelques indices - notamment avec sa performance sur la scène des American Music Awards). Pour accompagner le morceau, l'interprète de ME! a dévoilé une lyrics video (qui n'est pas sans rappeler celle de Look What You Made Me Do) et si vous l'avez manquée, elle est à voit sans plus attendre :

Avec un titre aussi engagé, difficile de ne pas attendre une vidéo 100% Girl Power. Et Taylor Swift n'a pas déçu : dans ce clip animé, l'on suit une femme qui, dans un monde d'homme, a bien du mal à gravir les échelons. Le chemin est semé d'embûches et lorsqu'elle chute, c'est une autre femme qui la rattrape. La moralité de l'histoire ? Les femmes doivent se soutenir dans ce monde (pas toujours égalitaire).

Et pour célébrer le morceau, on vous remet la performance incroyable qui célèbre les 10 ans de carrière Taylor Swift