Taylor Swift : The Archer est le meilleur single de Lover, voici pourquoi

Il y a deux jour, Taylor Swift surprenait son monde en dévoilant un nouveau single, The Archer. Ce dernier succède à ME! ou encore à You Need To Calm Down qui tous deux seront à retrouver sur Lover, septième opus studio de la chanteuse. Mais alors, qu'est-ce qui rend The Archer si spécial, si particulier ? Pendant que ME! prône l'amour de soi, You Need To Calm Down prend une dimension nettement plus engagée en défendant l'égalité. Or, The Archer prend une toute autre direction.

D'abord, il faut savoir que tout porte à croire que The Archer sera le titre numéro 5 sur l'opus. Et oui, c'est important : All Too Well (qui est de loin LA plus belle chanson écrite par Swift selon les fans) est cinquième sur Red. Sur Reputation, c'est Delicate (morceau Ô combien personnel). Avec The Archer, Taylor Swift se montre -une fois de plus- vulnérable : elle y couche ses peurs ("Qui pourrait me laisser mais, qui resterait ?", chante t-elle le refrain). Et encore, on ne vous parle pas de son "Tous mes ennemis étaient d'abord des amis" qui, indéniablement fait écho à ses feuds précédents.

Bref, The Archer est plus personnel, plus profond et surtout, plus introspectif que les singles précédents. Pour l'heure, on sait que Lover sera un album bien plus long que les précédents mais patience, plus qu'un mois avant de le découvrir en intégralité !