Taylor Swift tease le clip de Ready For It

Etes-vous prêts pour la vidéo de Ready For It ? de Taylor Swift ? On l'espère car celle-ci débarquera dans la nuit de jeudi aux Etats-Unis, et sera donc probablement disponible vendredi au petit matin dans l'Hexagone. Une information dévoilée par la chanteuse en personne qui a posté un teaser de la vidéo sur son compte Instagram. La courte vidéo laisse apparaître une ambiance futuriste pour le clip de Ready For It ?, Taylor Swift y interprète une femme bionique évoluant dans un univers très S-F. Au vu des effets spéciaux, on est prêt à parier que le clip sera aussi spectaculaire que celui de Look What You Made Me Do, mais pas forcément pour les mêmes raisons !

...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 23 Oct. 2017 à 7h02 PDT

Ready For It? est le deuxième single extrait de Reputation, nouvel et sixième album de Taylor Swift dans les bacs le 10 novembre prochain. A trois semaines de la sortie, la chanteuse met le paquet sur la promotion. Elle a ainsi organisé plusieurs sessions d'écoutes secrètes de l'album, avec des fans triés sur le volet, à Londres et aux Etats-Unis. Le 20 octobre, elle dévoilait aussi une toute nouvelle chanson, Gorgeous. Si Pink vient de battre le record de ventes d'album détenu par une femme au Billboard 200 sur une semaine pour 2017, on ne serait pas étonné que miss Swift soit l'artiste à vendre le plus d'albums en première semaine, tout sexe confondu. Rendez-vous dans un mois pour le vérifier !