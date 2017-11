Taylor Swift tease Call It What You Want, un nouveau titre de Reputation arrive

En quelques semaines seulement, la chanteuse pop la plus célèbre de sa génération a fait un retour fracassant en rappelant à son public que c'est elle qui contrôle le sommet des charts. Après avoir sorti le clip futuriste de "Ready For It", Taylor Swift s'apprête à secouer de nouveau l'actualité musicale avec l'arrivée d'un nouveau titre, mais pas seulement ! Le 10 novembre prochain, elle dévoilera au monde entier son tout nouvel album "Reputation", qu'elle amorce avec classe et perspicacité ! En attendant, sur Instagram, l'excitation des fans est à son maximum puisque la chanteuse vient de dévoiler les paroles, le titre et l'heure de la sortie de son nouveau single !

Call It What You Want. Midnight Eastern. Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 2 Nov. 2017 à 5h29 PDT

Le prochain titre s'appellera donc "Call It What You Want" et sortira à 18h (heure française) ce vendredi 3 novembre ! Taylor Swift, qui on vous l'expliquait il y a quelques jours, a récupéré l'équipe de Britney Spears et imité sa carrière de façon très futée, a même dévoilé quelques paroles à ses fans sur Instagram. Pour le moment, la pop star a donc présenté 3 titres de son prochain album, à savoir “Look What You Made Me Do,” “…Ready For It?” et “Gorgeous", et s'apprête donc à en livrer un tout nouveau demain. Alors, avez-vous hâte de le découvrir ? Patience !