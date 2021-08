Taylor Swift soutient Simone Biles aux JO

Depuis quelques jours, le monde entier a les yeux rivés sur Tokyo - où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques. Alors que de nombreux athlètes enchaînent les performances pour mieux remporter l'or, d'autres (comme la jeune Simone Biles) ont choisi de privilégier leur santé - physique et mentale. La gymnaste s'est retirée de la compétition (encouragée par de nombreux artistes) avant de remporter une médaille de bronze il y a quelques jours.

????| Inspirational words of @TaylorSwift13 to @Simone_Biles at the #Olympics #Tokyo2020"Her honesty as beautiful as the perfection that has long been her signature."pic.twitter.com/4jpgGkMZpZ — The Swift Society (@TheSwiftSociety) August 3, 2021

De son côté, Taylor Swift a narré (pour la chaîne américaine NBC) un spot publicitaire mettant en scène Biles - spot auquel la gymnaste a répondu. Il n'en faudra pas plus que pour Swift encourage et soutienne personnellement l'athlète : "Quand vous avez l'attention du monde entier, tout ce que vous faites prend une plus grande signification. Cela peut être un lourd fardeau. Ça peut être une chance de tout changer", récite l'interprète de Shake It Off dans le spot (rythmé par This is me Trying).

I cried watching YOU. I feel so lucky to have gotten to watch you all these years, but this week was a lesson in emotional intelligence and resilience. We all learned from you. Thank you. https://t.co/VQxyeEf0mJ — Taylor Swift (@taylorswift13) August 3, 2021

"Tout au long de la semaine dernière, sa voix a été aussi significative que ses talents, son honnêteté aussi belle que la perfection qui avait longtemps été sa signature. Mais vous ne voyez pas ? Elle l'est toujours. Elle est parfaitement humaine, et c'est pour cela qu'il est si facile de la qualifier d'héroïne", enchaîne t-elle en évoquant la gymnaste. "J'en pleure", répondra plus tard Simone Biles via un tweet.

"J'ai pleuré en te regardant TOI, lui lancera Swift. "Je me sens si chanceuse d'avoir pu t'observer toutes ces années". Pour les Jeux Olympiques, Taylor Swift a enregistré d'autres spots publicitaires à la gloire des athlètes américains.