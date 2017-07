Les années passent, leur amitié reste intacte. Comme elle l'avait promis, Selena Gomez a dévoilé un nouveau single risqué et sexy nommé "Fetish" il y a moins d'une semaine. Et visiblement, ce titre ne fait pas l'unanimité qu'au sein de ses fans ! Après plus de deux mois d'absence sur Instagram, c'est sa meilleure amie Taylor Swift qui a tenu à la féliciter pour "Fetish" qu'elle valide à 100%. En effet, l'interprète de "Bad Blood" a posté la pochette du nouveau single de Selena Gomez - en plus d'un mot encourageant - via son compte pour lui apporter tout son soutien. Et si les deux pop stars concrétisaient enfin leur amitié en studio ? Une hypothèse à envisager...

Sultry pop magic from this dreamy almost-birthday-girl ???????????????????????????????????????????????????? Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 13 Juil. 2017 à 7h46 PDT

Ça commence à faire pas mal d'années que Taylor Swift et Selena Gomez sont amies. À part la participation de l'une dans le clip de l'autre ("Bad Blood") TayTay et Selena n'ont jamais pris le temps de chanter ensemble sur un même titre. Et pourquoi pas en 2017 ? Avec le nouvel album de Selena Gomez à venir et celui de Taylor Swift toujours en préparation, on rêverait que le binôme sorte un duo - qui serait d'ores et déjà iconique - très bientôt. Que ça soit dans quelques semaines ou pour les prochaines années, on est sûrs qu'une collaboration Taylor/Selena arrivera tôt ou tard... Enfin, on dit ça aussi pour se rassurer car ça serait très bête qu'elles passent à côté d'un tube commun. En attendant, les fans peuvent toujours écouter la discographie de Taylor Swift sur les plate-formes de streaming.