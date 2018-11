Taylor Swift signe chez Universal Music Group ! 

C'est un coup dur pour Big Machine qui vient de perdre l'un de ses plus gros contrats. Eh oui, la popstar américaine a décidé de les remercier et de signer chez Universal Music Group. Chez Big Machine depuis plus d'une décennie, Taylo Swift n'omet pas de les remercier d'avoir cru en elle depuis ses quatorze ans. Les termes exacts du nouveau contrat sont encore inconnus mais on sait que ce dernier permettrait aux artistes du label, d'obtenir des bénéfices sur toutes les ventes de leurs actions Spotify. Plutôt généreux !

"Je suis ravie d'annoncer que ma nouvelle maison de disque sera Republic Records et Universial Music Group. Au fil des ans, Sir Lucian Grainge and Monte Lipman ont été d'incroyables partenaires. C'est tellement excitant pour moi qu'ils, ainsi que l'équipe d'Universal Music Group, deviennent ma nouvelle famille. C'est aussi extrêmement excitant de savoir que je serai propriétaire de tous mes enregistrements, dès à présent."

"Il y a avait une condition en particulier qui est plus importante pour moi que toutes les autres. Dans le cadre de mon nouveau contrat avec Universal Music Group, j'ai demandé que toutes les ventes de leurs actions Spotify se traduisent par une distribution monétaire à leurs artistes, non récupérable. Ils ont généreusement accepté, ce qu'ils pensent être des termes bien meilleurs et mieux payés que par d'autres labels. C'est le signe que nous nous dirigeons vers un changement positif pour les créateurs -un objectif que je ne cesserai jamais d'essayer d'atteindre, de toutes les manières possibles. Je suis tellement heureuse d'avoir Sir Lucian Grainge comme partenaire." ajouta-t-elle.

Celle qui a gagné 10 Grammy a signé chez Big Machine à l'âge de quatorze ans et aurait vendu 32 millions d'albums rien qu'aux Etats-Unis et est pour l'heure, la seule artiste féminine à avoir eu quatre de ses albums vendus à un million exemplaires lors de la première semaine suivant leur sortie.