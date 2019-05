Taylor Swift : Shake it Off et Me! en live pour The Voice France (VIDEO)

Elle est de retour et visiblement, "la France est une priorité" : Taylor Swift s'apprête à dévoiler un nouvel album mais pour l'heure, elle se contente de présenter son nouveau single en Europe : ME! s'est placé en tête des charts dans plus de 60 pays et à croire son marathon promo, le titre est en passe de s'imposer en France. Et pour marquer le coup, Taylor a fait escale sur le plateau de The Voice France. Au programme, une ouverture sur Shake it Off et, évidemment, le nouveau singlede la star.

SHAKE IT OFF

ME!

C'est entourée de tous les candidats que Taylor Swit a rejoué l'un de ses plus grands hits, Shake it Off. Pour rappel, le lead single avait accompagné la sortie de 1989 en 2014. Ensuite, elle nous a offert une performance haute en couleurs. La cerise sur le gâteau, c'est que le même jour, Taylor Swift a confié au Parisien qu'elle tournerait bel et bien en Europe cette année. Get ready, comme diraient les américains !