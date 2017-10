Taylor Swift : Ses chansons blacklistées à American Idol à cause de Katy Perry ?

Quelques heures avant de dévoiler son nouveau clip "...Ready For It ?", Taylor Swift se retrouve encore une fois au centre de toutes les attentions. D'après plusieurs tabloids, dont le National Enquirer, les candidats de la nouvelle saison d'American Idol n'auraient pas le droit de chanter ne serait-ce qu'une chanson de Taylor Swift. Le tournage des auditions bat actuellement son plein avant une diffusion pour fin 2017/début 2018 et c'est ce qu'auraient rapporté certains candidats. Evidemment, avec Katy Perry comme jurée (aux côtés de Lionel Richie et Luke Bryan), tout le monde imagine que c'est de la faute de cette dernière si les jeunes talents n'ont pas le droit de chanter "Blank Space" ou "Look What You Made Me Do".

Le National Enquirer rapporte : "Katy veut que l'émission soit centrée sur le fait de trouver de nouveaux talents, pas d'alimenter le drame entre elle et Taylor Swift. Si quelqu'un auditionne en chantant un titre de Taylor, alors tout va être centré sur la réaction de Katy, pas sur la personne qui participe au concours." On peut comprendre que Katy Perry et son équipe souhaitent éviter tout drame potentiel, et donc ce n'est pas vraiment surprenant que Taylor Swift soit en quelque sorte bannie d'American Idol ! Dommage malgré tout, car avec ses nouvelles chansons dont "Gorgeous", on aurait bien vu de jeunes artistes s'approprier le répertoire de Taylor Swift. L'année prochaine peut-être... Si Katy Perry n'est pas dans les parages !