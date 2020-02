Taylor Swift se transforme en homme pour le clip audacieux de The Man (VIDEO)

On ne le savait, Taylor Swift préparait la sortie de son prochain clip avec un soin tout particulier : pour The Man, la jeune artiste a déjà dévoilé une performance acoustique enregistrée à Paris et les fans n'avaient qu'une hâte : découvrir le clip final. Et il faut dire que Taylor Swift n'a pas déçu. L'interprète de Lover s'est littéralement glissée dans la peau d'un homme (nommé Tyler) pour mieux emprunter quelques références au célèbre film Le Loup de Wall Street (et faire écho au paroles de sa chanson). Mais, ce n'est pas tout !

Si l'on porte attention aux détails, Taylor Swift (qui a dirigé la vidéo) a pensé à tout : du panneau interdisant les scooter (faisant un clin d'oeil à Scooter Braun) aux titres des ses albums tagués sur les murs avec l'écriteau "si trouvés, rapporter à Taylor Swift". Tout son génie est au service de ce clip qui, à quelques jours de la Journée Internationale du droit des femmes va forcément raisonner.

A la fin, l'on retrouve Taylor Swift (dans sa propre peau cette fois) qui endosse la casquette de réalisateur. Le meilleur moment ? Lorsqu'elle se permet des remarques qui, le plus souvent, sont faites aux femmes. On vous laisse découvrir ce clip qui, concrètement, est le plus abouti, le plus engagé et surtout, le plus audacieux de Taylor Swift.