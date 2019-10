Taylor Swift se sacrée Artiste de la décennie aux American Music Awards 2019

"Ces dix dernières années, Taylor Swift a gagné plus d'American Music Awards que n'importe quel autre artiste" - c'est en tout cas ce qu'explique le magazine Billboard (il faut savoir que Taylor Swift a remporté près de 23 récompenses au cours de sa carrière). Et pour marquer cette performance, l'équipe des American Music Awards remettra un prix on ne peut plus spécial à l'interprète de Shake it Off : un Award d'honneur la sacrant Artiste de la Décennie - rien que ça.

Il faut dire qu'elle ne l'a pas volé : en dix ans, Taylor Swift a eu le temps de régner sur les charts, de se battre contre l'industrie du Streaming, de monter l'une des tournées les plus lucratives (le Reputation Stadium Tour) ou encore de publier des albums audacieux tels que 1989, Reputation ou encore Lover. Le 24 novembre prochain, au Microsoft Theatre de Los Angeles, toute l'industrie musicale assistera à son sacre. Le petit bonus ? Taylor Swift pourra bien battre le record de Michael Jackson qui détient 24 récompenses.