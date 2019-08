Taylor Swift se produira aux VMA's

Le 26 août prochain se dérouleront aux Etats-Unis les MTV VMA's. Pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que la cérémonie représente, sachez que les MTV Video Music Awards récompensent les meilleurs clips sortis cette année. Evidemment, Taylor Swift est omniprésente dans les nominations et puisque la cérémonie se déroulera trois jours après la sortie de son prochain album, elle ne pouvait décemment pas passer à côté de l'occasion : ainsi, la chanteuse l'a annoncé, elle se produira bel et bien lors de l'évènement.

Première artiste annoncée, la chanteuse devrait donc en profiter pour nous présenter un peu plus son opus. ME! ft. Brendon Urie a fait impression (on se souvient de l'ouverture des Billboard Music Awards) tandis que You Need To Calm Down est probablement son titre le plus engagé... les paris sont donc ouverts conernant le titre qu'elle jouera.

De son côté, Miley Cyrus a (quant à elle) décidé de boycotter la cérémonie. Pour l'heure, aucun autre artiste n'a été annoncé. Mais une chose est sûre, cette nouvelle édition des VMA's s'annonce haute en couleurs !