Taylor Swift se confie pour Apple Music après la sortie d'Evermore (VIDEO)

Le 11 décembre dernier, Taylor Swift surprenait le monde (encore une fois) en dévoilant son neuvième album. Surnommé(e) "petite soeur" de Folklore, Evermore s'est imposé dans les charts et ce, sans grand effort. Porté par le single Willow, ce nouvel opus explore un univers déjà bien introduit par l'album précédent - tout en démontrant les talents d'écriture de la chanteuse. Pour Apple Music, Taylor Swift s'est confiée sur cette nouvelle aventure musicale : "J'étais tellement heureuse que mon monde s'ouvre de façon créative", confie celle qui a été élue "Songwriter" de l'année par Apple Music.

Avec Folklore et Evermore, Swift s'est concentrée sur son imagination : "Je peux créer des personnages dans cette ville américaine mythologique", explique t-elle. "Je les imagine et je peux refléter mes propres émotions sur ce que je pense qu'ils pourraient ressentir. Je peux créer des histoires et des personnages avec des arcs." Elle poursuit : 'je n'ai pas à avoir l'impression que lorsque je sors un album, je donne donner des munitions aux tabloïds".

Sur ces deux opus, la chanteuse a choisi de travailler avec Aaron Dessner (The National) mais a également collaboré avec Jack Antonoff : " Je me souviens que lorsque je suis entrée dans le studio, ils étaient déjà en train de répéter. Je suis entrée et c'était comme un groupe. Il n'y avait pas de gêne entre eux, parce que je suppose qu'ils avaient déjà eu leur moment. Je les ai entendus jouer "August" ou quelque chose comme ça. J'aurais voulu que cette réunion ou cette union ait lieu dès que je les ai surpris en train de créer de la musique, de répéter et de jouer des instruments. J'ai commencé à répéter aussi, et c'était une telle ambiance !"

Taylor Swift pour Apple Music

Avec des albums tels que 1989, Reputation, Lover et, plus récemment, Folklore, Taylor Swift a prouvé qu'elle était capable de se ré-inventer (c'est d'ailleurs l'un des thèmes abordés dans le titre Mirrorball). Ressentira t-elle le besoin d'évoluer (une fois de plus) après Evermore ? "Je pense qu'en regardant ma carrière, il y a eu tellement de phases musicales différentes et de choses différentes que je voulais porter à différents moments... tout cela correspond à ma vie sur le moment". Evoquant Folklore, elle ajoute : "C'était bizarre, parce que c'était la première fois que je ne me débarrassais pas de tout après avoir fait quelque chose de nouveau. C'était bizarre. Je devais en quelque sorte combattre l'anxiété que j'avais dans ma tête, comme la peur qui me disait "Tu dois changer".

Avec deux albums à défendre ces prochains mois, Taylor Swift a le temps de penser à la suite. Quoique... des rumeurs voudraient qu'elle soit déjà en train de penser au digne successeur d'Evermore...